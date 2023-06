Ab September 2023: Kawasaki Ninja ZX-4RR

Kein Konzept, das in der Schublade der unerfüllten Träume verschwand: Kawasaki Ninja ZX-4RR

Kawasaki baut die 400er Vierzylinder tatsächlich! Nicht als Prototyp oder Konzeptstudie, sondern als Serienmotorrad, das in Deutschland ab September erhältlich sein wird.

Kein anderer Hersteller hat einen Vierzylinder-Supersportler mit 400 ccm im Programm, Kawasaki gleich deren zwei, die Ninja ZX-4R und Ninja ZX-4RR. In Deutschland wird ausschließlich die sportlichere Ninja ZX-4RR angeboten.

Kawasaki knüpft damit an alte Zeiten an. Bereits 1991 kam mit der ZXR400 der Vorfahr der Ninja ZX-4RR in Deutschland auf den Markt. Ein legendäres Motorrad, das heute noch auf den Rennstrecken zu finden ist. Die neue Ninja ZX-4RR setzt nun mit 77 PS bei 14.500/min statt damals 65 PS bei 13.000/min neue Maßstäbe.

Optisch erinnert die neue Ninja im Look des Kawasaki Racing Teams an die große Schwester Ninja ZX-10R. Auch fahrwerksseitig nimmt die Ninja ZX-4RR Anleihen beim vielfachen Siegermotorrad von Jonathan Rea. Wie es sich für einen modernen Supersportler gehört, sind Traktionskontrolle, Power Modi und ein Quickshifter mit an Bord. Im LCD-Farbdisplay finden sich alle relevanten Werte und Einstellmöglichkeiten inklusive der Anzeige von Rundenzeiten.

Dieses besondere Motorrad wird ab September 2023 erhältlich sein zum Preis von 9,595 Euro.