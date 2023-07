CF Moto 700MT: Sieben PS mehr für 200 Euro

Kaum teurer als eine 125er: Ab 6490 Euro bietet CF Moto ein Reisemotorrad mit 700er Zweizylindermotor an, der auf dem Motor der Kawasaki ER-6 basiert.

Ausgehend von der 650MT bringt der chinesische Hersteller CF Moto in Kürze die 700MT auf den Markt. Mit Rädern in 17 Zoll vorne und hinten, auf die Strassenreifen aufgezogen sind, könnte man die CF Moto 700MT eher als Reise-Supermoto bezeichnen. Die Federwege von 140 mm vorne und hinten sind kaum länger als an Strassenmaschinen, dafür entspricht auch die Sitzhöhe von 840 mm einem Strassenmotorrad.

Der Reihen-Zweizylinder basiert auf der Konstruktion von Kawasaki, wie er in der ER-6 verbaut war: Ventiltrieb mit zwei obenliegenden Nockenwellen, acht Ventile, Benzineinspritzung. Für die 700MT haben sie bei CF Moto den Hub von 60 auf 64 mm verlängert, das Mass der Bohrung wurde bei 83 mm belassen.

Unter Einhaltung von Euro5 gibt CF Moto 67 PS bei 6000/min und 60 Nm bei 7250/min an, die ER-6 leistete 72 PS bei 8500/min und 66 Nm bei 7000/min. Immerhin leistet der vergrösserte Motor 6 PS mehr als jeder des Vorgängermodells 650MT, das weiterhin im Programm bleibt, aber wohl auslaufen dürfte. Mit 6490 Euro kostet die 700MT nur 200 Euro mehr als die mit 6290 Euro in der Liste aufegeführte 650MT. (Schweiz: Fr. 5990.- und Fr. 6490.-).

Mit drei Scheibenbremsen samt ABS, einem TFT-Farbdisplay mit einer Diagonale von fünf Zoll und Smartphone-Koneektivität ist die 700MT ebenso komplett ausgestattet wie schon die 650MT.