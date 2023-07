Vespa GTV: Ikonischer Stil mit Faro Basso

Vespa GTV: Mit dem 300er HPE-Motor die stärkste Vespa, die je in Serie gebaut wurde

Mit der 2023er GTV kombiniert Vespa ikonische Designelemente wie den auf dem Vorderkotflügel montierten Scheinwerfer mit dem leistungsstärksten Motor der Vespa-Historie.

Seit 2006 gibt es die Vespa GTV. Dieses Modell stand immer für eine Kombination aus Vespa-Sportlichkeit, Purismus und Design-Anleihen aus der langen Vespa-Historie. Die 2023er Vespa GTV sei «eine Kombination aus Tradition und Moderne, Klassizismus und Kühnheit, die in der authentischsten sportlichen Vespa aller Zeiten Gestalt annimmt», so das Vespa-Mutterhaus Piaggio.

Die neue Vespa GTV wird vom HPE (High Performance Engine) genannten Einzylindermotor mit 278 ccm Hubraum angetrieben, flüssigkeitsgekühlt und mit einer elektronischen Einspritzung ausgestattet. Mit Vierventil-Technik resultieren 23,8 PS. Damit ist der 300er HPE der leistungsstärkste Motor, der je in eine Vespa eingebaut wurde. Damit niemand überfordert sei, gibt es eine Traktionskontrolle und auch ein ABS.

Die Beleuchtung ist jetzt vollständig in LED-Technik ausgeführt, einschliesslich des charakteristischen Faro Basso, des auf dem vorderen Kotflügel mitschwenkend montierten Scheinwerfers. Das neue Anzeigeinstrument behält seine runde Form bei, ist aber nun vollständig digital ausgeführt. Eine Lösung, die es ermöglicht, die Vorteile des als Zubehör erhältlichen Kommunikationssystems Vespa MIA zu nutzen. Das Rundinstrument ist am Lenker montiert und wird von einer kleinen, aber markanten Verkleidung umhüllt.

In der Mitte des Beinschildes befindet sich die unverwechselbare "Krawatte" mit seitlichen Schlitzen und orangen Verzierungen. Neu ist auch das Fünfspeichendesign der Felgen, die mattschwarz lackiert sind und eine orangefarbene Grafik aufweisen.

Ein weiteres charakteristisches Element der Vespa GTV ist der zweifarbige Sitz, dessen hinterer Teil mit einer festen Abdeckung in Karosseriefarbe versehen werden kann, die an die typischen Verkleidungen der Renn-Vespas erinnert. Die Abdeckung ist als Zubehör erhältlich und abnehmbar. Die Sitzbank hingegen ist für zwei Plätze zugelassen und verfügt über eine breite und bequeme Sitzfläche. Die neue Vespa GTV ist in Beige und Schwarz erhältlich, mit kontrastierenden orangefarbenen Grafiken auf dem Windschild und der seitlichen Verkleidung. Die Vespa GTV ist ab Ende Juli erhältlich zum Preis von 7499 Euro (Schweiz Fr. 7295.-).