25 Jahre Yamaha R1: Sonderserie für 159.000 Euro

Zum 25-jährigen Jubiläum der R1 hat Yamaha eine Serie von 25 R1 aufgebaut, ausgestattet mit der ganzen Palette an GYTR PRO Performance-Teilen. Alle sind reserviert, es bleibt nur die Warteliste.

Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der R1 hat Yamaha eine exklusive Serie von 25 R1-Bikes aufbauen lassen, die angefangen beim Rahmen von Hand aufgebaut werden und mit der gesamten Palette der GYTR PRO Performance-Teile ausgestattet sind.

Die R1 GYTR PRO 25th Anniversary wird ausschließlich von erfahrenen Technikern in einem der 25 GYTR PRO Shops in Europa aufgebaut und ist sofort als ultimatives Track-Tool zu erkennen, da sie mit einer speziellen Jubiläumslackierung versehen ist, die die Karbon-Verkleidung ziert.

Die R1 GYTR PRO 25th Anniversary, die mit einer Ausstattung aufwartet, die so nah wie möglich an die der Yamaha Weltmeisterschafts-Rennmotorräder herankommt, konnte nur online bestellt werden. Trotz der schmerzhaften preisansage von 159.000 Euro waren alle 25 Stück im Nu weg, es bleibt nur der Traum von der ultimativen R1 – und die Warteliste.

Um sicherzustellen, dass sie das Potenzial ihrer R1 GYTR PRO 25th Anniversary voll ausschöpfen können, wird jeder der 25 Besitzer einen Tag auf einer Rennstrecke mit einem Team von Yamaha Technikern verbringen. Nach der ersten Abstimmung auf der Rennstrecke werden die Besitzer denselben Prozess durchlaufen, den die Yamaha WM-Teams mit Fahrern wie Toprak Razgatlıoğlu anwenden, um das Motorrad auf ihren speziellen Fahrstil abzustimmen.

Die Palette der verbauten GYTR PRO Performance-Teile umfasst ein Karbon-Rahmenheck, das so gestaltet wurde, dass es sowohl einen modifizierten Kraftstofftank mit niedrigerem Schwerpunkt als auch die Magneti Marelli ECU aufnehmen kann.

Die Öhlins FGR-Teleskopgabel und das TTX-Federbein mit pneumatischer Federvorspannung bieten ein präzises Handling und die gleichen Abstimmungsmöglichkeiten der Federelemente, die den Yamaha Werksfahrern zur Verfügung stehen. Die für die Superbike-WM entwickelte Unterzugschwinge verbessert den maximalen Schräglagenwinkel und den Grip am Hinterrad und Brembo-Bremskomponenten vorne und hinten sorgen für ultimative Bremsleistung

Die Karbon-Verkleidung ist ultrastark, leicht und wurde zusammen mit der Scheibe so konzipiert, dass sie optimale aerodynamische Eigenschaften bietet.

Das GYTR PRO Electronic System (GPES) Modul, ein Paket zur Motorsteuerung und Datenerfassung, das für die Superbike- und Langstrecken-WM entwickelt wurde, bietet elektronische Fahrhilfen wie Wheelie Control, Launch Control, Motorbremsmanagement, einstellbare Kraftstoffeinspritzung sowie Traktionskontrolle und wird mit einer einsatzbereiten Grundeinstellung geliefert, die einen hervorragenden Ausgangspunkt für das Feintuning auf der Rennstrecke darstellt.

Die gute Nachricht: Wer keines der 25 Anniversary-Motorräder ergattern konnte – also die überwiegende Mehrheit der Interessenten – kann diese bei den GYTR-Shops erstehen. In Deutschland bei Motorrad Klein in Dillingen/Saar oder im Yamaha-Zentrum Ribnitz-Damgarten, in der Schweiz bei Hostettler in Sursee und in Österreich bei YART in Heimschuh.

Die Entwicklung einer solchen Reihe einzigartiger Performance-Teile hat Jahre der Entwicklung auf höchstem Niveau in Anspruch genommen, wobei die Yamaha Werksfahrer Toprak Razgatlıoğlu und Andrea Locatelli sowie Testfahrer Niccolò Canepa eine entscheidende Rolle im Entwicklungsprozess spielten. Passenderweise wurde dem Yamaha Botschafter und neunfachen Weltmeister Valentino Rossi bei der Vorstellung des GYTR PRO-Konzepts auf der Motorradmesse Mailand 2022 eine R1 mit einer Auswahl an GYTR PRO-Performance-Teilen überreicht.

Dazu das Statement von Eric de Seynes, Präsident und CEO von Yamaha Motor Europe: «Die Markteinführung der GYTR PRO-Reihe ist ein stolzer Moment für jeden bei Yamaha Motor Europe. Jetzt können wir unseren Kunden die Technologie anbieten, die wir in Zusammenarbeit mit unseren Superbike- und Endurance-Teams entwickelt haben. Die GYTR PRO-Reihe ist der Höhepunkt dessen, was möglich ist, wenn es darum geht, unsere im Rennsport entwickelte Technologie unseren Kunden verfügbar zu machen.»

Von 25th Anniversary Edition schwärmt de Seynes: «Einzigartig ist das Komplettpaket, das wir anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der R1 anbieten und das ich mit großem Vergnügen während der Yamaha Racing Experience in Mugello vorgestellt habe. Jedes Motorrad der exklusiven R1 GYTR PRO 25th Anniversary Edition wird von den erfahrenen Technikern in einem unserer GYTR PRO Shops von Hand mit der gesamten Palette an GYTR PRO Performance-Teilen aufgebaut. Diese Techniker leisten während eines speziellen Setup-Tages auf der Rennstrecke technische Unterstützung. Das ist ein Prozess, den außer Werksfahrern nur wenige Menschen je erleben können.»