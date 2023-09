Yamaha: Neue China-Partnerschaft mit CF Moto

Yamaha hat die seit 1992 bestehende Partnerschaft mit dem chinesischen Hersteller Jianshe beendet und ist mit CF Moto ein Joint Venture eingegangen. CF Moto hat auch mit KTM eine Zusammenarbeit.

Seit 1992 baute und vertrieb Jianshe für Yamaha Motorräder und Roller in China. Gleichzeitig wird unter dem Namen Zhuzhou CF Yamaha Motor eine neue Partnerschaft zwischen Yamaha und CF Moto gegründet.

500 Angestellte werden für das neu gegründete Unternehmen tätig sein, an dem CF Moto 50 Prozent, Yamaha 44,23 Prozent und 5,77 Prozent eine Firma namens Tair Yea mit Sitz in Hongkong.

Firmenzweck von Zhuzhou CF Yamaha Motor ist der Bau und der Vertrieb von Motorrädern und Roller, Firmensitz ist in Zhuzhou, 1000 km vom Hauptsitz von CF Moto in Hangzhou entfernt. Welche Roller und Motorräder das sein sollen, wird von den Partnern nicht präzisiert. Jianshe baute Motorräder und Roller bis 150 ccm, CF Moto hat da weiterreichende Kompetenzen und wäre wohl in der Lage, zum Beispiel Zwei- und Dreizylindermodelle von Yamahas MT-Baureihe zu fertigen.

CF Moto produziert für KTM die 790er und 890er Modelle, vertreibt die KTM-Motorräder in China und baut (neben anderen Motoren) mit dem 790er Motor eigene Motorräder. KTM vertreibt CF Moto in fünf europäischen Ländern, so auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz.