GASGAS: 37 Tage Sonderangebot, 44 Preise zu gewinnen

Mit GASGAS Finance offeriert noch bis zum 10. Oktober 0 Prozent Zins bei Kauf und Finanzierung einer neuen GASGAS. Und verlost dazu ein VIP-Weekend als Gäste des Werksteams am GP von Valencia.

Seit Montag (4. September) läuft die null Prozent Aktion von GASGAS Finance: Während 37 Tage, bis zum 10. Oktober 2023, läuft diese zinslose Finanzierungskampagne ohne Anzahlung, die das ganze Motorrad-Modellprogramm umfasst, Strassenmotorräder, Enduros, Motocrosser und Trialmaschinen.

37 Tage deshalb, weil Augusto Fernandez, der Moto2-Weltmeister der Saison 2022, auf seiner MotoGP-GASGAS die Startnummer 37 trägt. Der zweite Fahrer von GASGAS Tech3, Pol Esparago, fährt mit der Nummer 44, was zum zweiten Teil dieser Aktion führt.

Wer sich auf der entsprechenden Seite von GASGAS Finance registriert, nimmt in europäischen Ländern wie Deutschland und Österreich an einer Verlosung teil. (Die Schweiz nimmt an dieser Aktion nicht teil.) Insgesamt werden 44 Gewinner ausgelost, wobei der Hauptpreis besonders attraktiv und einzigartig ist: Ein Trip für zwei Personen zum WM-Finale nach Valencia, wo sie als Gäste des GASGAS Tech3-Teams dem WM-Finale beiwohnen.

Der zweite und dritte gewinner erhält einen MotoGP-Goodie-Bag, und jene vom 4. bis 44. Platz erhalten per Post ein Merchandising-Geschenk zugesandt.