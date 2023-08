Grund zum Feiern: 40 Jahre Yamaha Ténéré

Am MaxlRide Motofestival werden vom 25. - 27. August unter anderem 40 Jahre Yamaha Ténéré zelebriert. Das erstmals stattfindende MaxlRide Motofestival soll zu Europas grösstem Motorradfestival werden.

Erstmals findet vom 25. bis 27. August das MaxlRide Motofestival statt. Der eigentümliche Name leitet sich ab aus dem Veranstaltungsort (neudeutsch: Location), dem Gelände der Schlossbrauerei Maxlrain, idyllisch gelegen vor den bayerischen Alpen in der Gemeinde Tuntenhausen im Landkreis Rosenheim.

Unter dem Moto «Custom meets Adventure» sollen die Umbauerszene wie auch die derzeit angesagte Abenteuer-Vagabundistenbande zum Besuch motiviert werden, inklusive der Schnittmenge der Scramber-Treiber.

Wie bei jedem Motorradtreffen kann campiert werden, daneben stehen aber auch Unterkünfte in Pensionen zur Wahl, und in bereitgestellten Hauszelten kann geglampt werden. Unter dem Begriff Glamping versteht man Campieren in luxuriösen Zelten.

Geboten werden Livemusik, Workshops, Reisepräsentationen, Shoppingmeile und natürlich Party oder gemütliches Beisammensein. Auf den beiden Offroad-Parcours für Enduros und Scrambler kann trainiert werden, die jüngsten Besucher vergnügen sich mit Elektro-Kindermotorrädern.

Probefahrten und Ausfahrten On- oder Offroad mit dem eigenen Motorrad, geführt oder nach GPX-Track, werden ebenso geboten wie zahlreiche Reisevorträge, deren Titel sich sehr abenteuerlich anhören.

In diesem Rahmen feiert Yamaha das 40-jährige Jubiläum der Ténéré. Neben Trainingsmöglickeiten speziell für Yamaha-Fahrer wird dieses Jubiläum zelebriert mit einer grossen Sonderausstellung und mit den Vorführungen von Pol Tarrés. Er wird klarstellen, was mit der Yamaha T7 Ténéré (physikalisch) möglich ist.