BMW R1300GS: 12 kg abgespeckt, 9 PS auftrainiert

Mit der neuen R1300GS will BMW die GS-Erfolgsgeschichte fortschreiben

Mit einem neuen Boxermotor und einem neuen Fahrwerk will BMW die Vormachtstellung der GS verteidigen. 145 PS und 237 kg sind aber nicht die ganz grosse Sensation.

«Mit der neuen BMW R1300GS werden wir die Konkurrenz einmal mehr überraschen. Sie zeichnet sich durch eine noch weitere Spreizung der Produktsubstanz aus und die Reduzierung der Komplexität sowie des Fahrzeuggewichts ermöglichen es zusammen mit einer fokussierten Ausstattung, die Essenz der Boxer-GS noch eindrucksvoller in Szene zu setzen. Mit neuem Motor, herausragendem Handling und überzeugenden Fahreigenschaften wird sie sowohl auf der Straße als auch Offroad die Pace machen», so das Statement von Thilo Fuchs, Baureihenleiter Boxermodelle wassergekühlt, zur neuen BMW R1300GS.

BMW bezeichnet die R1300GS als nahezu vollständige Neukonstruktion, mit der gegenüber dem Vorgängermodell satte 12 kg Gewicht eingespart werden konnten. Das Getriebe wurde unter den Motor verlegt, der Nockenwellenantrieb mit variabler Steuerzeit am Einlass neu angeordnet, um die Antriebseinheit kompakter zu bauen. Aus 1300 ccm schöpft der neue, kurzhubiger ausgelegte Motor 145 PS bei 7750/min und entwickelt ein maximales Drehmoment von 149 Nm bei 6500/min. Damit ist er der mit Abstand leistungsstärkste bis dato in Serie produzierte BMW Boxermotor, der die 1300er GS elektronisch eingebremst jedoch nur auf 225 km/h beschleunigen darf.

Das neue Chassis besteht aus einem Blechschalen-Hauptrahmen aus Stahl, der neben einer deutlichen Bauraumoptimierung insbesondere auch höhere Steifigkeitswerte als das Vorgängermodell mitbringt. Beim Heckrahmen tritt an die Stelle der bisherigen Stahlrohrkonstruktion eine Konstruktion aus Aluminium-Druckguss. Für mehr Lenkpräzision und Fahrstabilität sorgen zudem die neue Vorderradführung Evo-Telelever mit Flexelement und die überarbeitete Hinterradführung Evo-Paralever.

Das neue elektronische Fahrwerk Dynamic Suspension Adjustment (DSA) kombiniert in Abhängigkeit vom gewählten Fahrmodus sowie von Fahrzustand und Fahrmanövern die dynamische Anpassung der Dämpfung vorne und hinten mit einer entsprechenden Anpassung der Federrate („Federsteifigkeit“). Für einen Beladungsausgleich sorgt die automatisierte Anpassung der Federbasis. Hierdurch gelang nochmals eine begeisternde Steigerung des Fahrerlebnisses auf allen Untergründen.

Ausschließlich in Verbindung mit DSA als Sonderausstattung ab Werk sind zwei weitere Sonderausstattungen für das Fahrwerk der neuen R1300GS verfügbar: die neue adaptive Fahrzeughöhenregelung und die Sportfederung.

Durch die adaptive Fahrzeughöhenregelung bietet die neue R1300GS die vollautomatische Anpassung der Fahrzeughöhe je nach Betriebszustand und vereint damit größtmöglichen Komfort, ohne Abstriche bei Fahrdynamik und Schräglagenfreiheit machen zu müssen.

Mit vorne und hinten jeweils 20 mm mehr Federweg und einer optionalen, speziell für die GS entwickelten sportlich-straffen Sportfederung kommen Geländefahrer auf ihre Kosten.

Serienmäßig sind vier statt bisher drei Fahrmodi. Mit den beiden Fahrmodi Rain und Road können die Fahreigenschaften den meisten Fahrbahnbedingungen angepasst werden. Mit dem Fahrmodus Eco kann man Benzin sparen und der Fahrmodus Enduro ist auf Offroad-Betrieb abgestimmt.

Beliebtes Spielfeld der Designer: Die Front. Entsprechend bietet die R1300GS serienmäßig einen klein gestalteten LED-Scheinwerfer mit neuer, unverwechselbarer Lichtikone. Die Leuchteinheit besteht aus zwei LED-Einheiten für Abblend- und Fernlicht sowie aus weiteren LED-Einheiten für das Tagfahr- beziehungsweise das Positionslicht. Optional ist Kurvenlicht erhältlich. Dass die vorderen LED-Blinker in den Handschutz integriert sind, lässt Offroad-Praktiker kopfschüttelnd zurück.

Optional zu haben ist die Fahrerassistenz-Option Riding Assistant. Sie setzt sich zusammen aus den Komponenten Active Cruise Control (ACC), der Frontkollisionswarnung (Front Collision Warning FCW) sowie der Spurwechselwarnung (SWW). Mit der Active Cruise Control (ACC) mit integrierter Abstandsregelung können die gewünschte Fahrgeschwindigkeit sowie der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug eingestellt werden. Die Frontkollisionswarnung (Front Collision Warning FCW) mit Bremseingriff soll Kollisionen vorbeugen und dabei helfen, die Unfallschwere zu verringern. Die Spurwechselwarnung überwacht die Fahrspuren links und rechts und kann helfen, einen Spurwechsel sicher durchzuführen und unterstützt den Blick in den Rückspiegel.

Heizgriffe und schlüssellose Bedienung sind serienmässig, ebenso Reifendruckkontrolle und Motorschleppmomentregelung. Mit dem Einbau einer Lithiumionen-Batterie kann das Gewicht von 237 kg nicht mehr weiter gesenkt werden, eine solche ist bereits serienmässig verbaut. Zur Gewichtsreduktion beigetragen haben zudem der weggelassene Zentralständer und der neue Alutank mit 19 statt zuvor 20 Litern Inhalt. Die von BMW deklamierten 237 kg beziehen sich auf die Basisvariante ohne jede Sonderausstattung. Erfahrungsgemäss kommen da für in der Realität ausgelieferte Maschinen noch mindestens 10 kg dazu.

Farben: Weiss, Schwarz, Blau/Rot/Weiss, dazu die Variante Option 719 Tramuntana in Grün mit Kreuzspeichenrädern in Gold und hochwertigen Frästeilen aus Aluminium. Die neue BMW R1300GS ist lieferbar ab November zum Preis ab 19.100 Euro (Schweiz Fr. 19.690.-, Österreich 21.990 Euro). Erfahrungsgemäss erhöht sich in der Praxis auch diese Zahl merklich.