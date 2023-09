MV Agusta 1000 RR Assen: Zu schön zum Fahren? 12.09.2023 - 12:28 Von Rolf Lüthi

© MV Agusta MV Agusta Brutale 1000 RR Assen, engagiert bewegt auf der Rennstrecke von Assen © MV Agusta Kein reines Zweckgerät für die täglichen Besorgungen: MV Agusta Brutale 1000 RR Assen © MV Agusta Kunstwerk: Auch so kann man ein Rücklicht gestalten © MV Agusta 35 Siege wurden mit Motorrädern von MV Agusta in Assen errungen © MV Agusta Über solche Skulpturen lässt der Kenner mit Vergnügen sein Auge wandern © MV Agusta Auch die Sitzgelegenheiten auf der MV Agusta Brutale 1000 RR Assen sind aus edlem Material © MV Agusta Aus jedem Blickwinkel ein Augenschmaus © MV Agusta Die Motormodifikationen ermuntern für den Einsatz auf der Rennstrecke - es muss nicht ausschliesslich die Piste von Assen sein. Zurück Weiter

Noch ein Sondermodell von MV Agusta, limitiert auf 300 Stück, diesmal eine Hommage an die 35 Siege, die MV in der Vergangenheit in Assen errang. Und diesmal nicht nur eine Designvariante.