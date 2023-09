Jubiläumsangebot für Kawasaki Z650, Z650RS, Ninja 650

Im September 2023 feiert Kawasaki Motors das Jubiläum «70 Jahre Motorräder». Anlass für Kawasaki Deutschland, noch bis Ende Oktober drei 650er Modelle mit 300 Euro Preisnachlass anzubieten.

Kawasaki produzierte schon nach dem Ende des zweiten Weltkriegs Motoren unter dem Namen «Kawasaki Machine Works». 1953 begann dann die Erfolgsgeschichte im Motorradbereich mit dem Serienstart des KE-1, einem luftgekühlten Einzylinder-Viertakt-Motor.

Was danach kam, ist Motorrad-Geschichte. In der «Kawasaki Good Times World» im japanischen Kobe sowie in der «AKM Heritage Hall» in Foothill Ranch, Kalifornien, starten im September zeitgleich Sonderausstellungen, um 70 Jahre Motorradbau zu würdigen.

Kawasaki Deutschland feiert mit und zwar direkt am Point of Sale: Bei den Kawasaki-Vertragspartnern stehen bis Ende Oktober Neufahrzeuge von Z650, Z650RS und Ninja 650 zum Jubiläumspreis bereit. In diesem Zeitraum wird die unverbindliche Preisempfehlung um 300 Euro gesenkt. Der reduzierte Preis gilt für Motorräder der Modelljahre 2023 und 2024. Somit sind die aktuellen und neuen Farbvarianten sowie viele Vorführmotorräder zum Jubiläumspreis erhältlich – solange der Vorrat reicht.

Die Jubiläumspreise:

Z650 ab 7.345 Euro

Z650RS ab 8.045 Euro

Ninja 650 ab 7.945 Euro

Und es kommt noch besser: Einen weiteren Preisvorteil können alle nutzen, die in den letzten 12 Monaten Ihren Motorradführerschein gemacht haben. Mit dem Kawasaki-Starterbonus sparen sie im Aktionszeitraum ganze 650 Euro zusätzlich beim Kauf einer neuen Z650, Z650RS oder Ninja 650.