Harley-Davidson: Bis 2400 Euro für die Alte

Wer nicht länger zögert und stattdessen kurzentschlossen seine alte Harley-Davidson gegen ein aktuelles Modell eintauscht, dem versüsst die Company diese Entscheidung mit einem beachtlichen Bonus.

Vor 120 Jahren richteten William S. Harley und Arthur Davidson in einem Schuppen eine Werkstatt ein, um Motorräder zu bauen. Ob diesem Jubiläum zeigt sich Harley-Davidson heuer spendabel.

Noch bis zum 30. September offeriert Harley-Davidson bis 2400 Euro (in der Schweiz: 2000 bis 2500 Franken) Wechselprämie beim Eintausch einer gebrauchten Harley-Davidson zwecks kauf einer Neumaschine.

Die Wechselprämie wird bei Inzahlungnahme eines Motorrads in Verbindung mit dem Kauf eines 2023er Touring-Modells sowie einer Softail Standard, Street Bob oder Sport Glide des 2023er Jahrgangs angerechnet. In der Schweiz gilt dieses Angebot zusätzlich für Nightster, Nightster Special, Pan America und Pan America Special des 2022er Jahrgangs.

Währen wir bei SPEEDWEEK elende Ätzer, so würden wir nun unken, dass Harley-Davidson anlässlich des 120-jährigen Bestehens der Company wohl noch ein paar 2023er Modelle loswerden muss. Und in der Schweiz gar noch etliche 2022er Bikes stehen. Aber so herabwürdigend wollen wir uns nicht äussern und stattdessen hervorheben, dass es sich lohnen könnte, mit seiner Alten (der Harley natürlich) beim Harley-Händler vorbeizuschauen.