BMW Motorrad: Markus übernimmt von Markus

Markus Flasch übernimmt die Leitung von BMW Motorrad. Er folgt auf Markus Schramm, der nach fünf sehr erfolgreichen Jahren als BMW Motorrad Chef in den Ruhestand tritt.

Markus Flasch übernimmt zum 1. November 2023 die Leitung von BMW Motorrad. In seiner derzeitigen Funktion als Produktlinienleiter ist Flasch verantwortlich für die Entwicklung und Konzeption aller Fahrzeuge der Marke BMW in der Mittel- und Oberklasse sowie der Marke Rolls-Royce.

Der leidenschaftliche Motorradfahrer ist seit 2015 für die BMW Group tätig und war zuvor unter anderem Leiter der BMW M GmbH. Unter seiner Leitung erfolgte der Aufstieg der BMW M GmbH zum weltweit führenden Anbieter von Performance- und High-Performance-Automobilen sowie die Zusammenführung der BMW M GmbH mit BMW Motorsport.

Der Österreicher Flasch folgt auf Markus Schramm, der seine erfolgreiche Karriere 1991 bei der BMW Group startete. Nach zahlreichen Leitungsfunktionen in den Bereichen Vertrieb, Aftersales, Controlling, Konzernplanung und Produktstrategie übernahm der Motorradfahrer Schramm im Mai 2018 die Leitung von BMW Motorrad und führte die Marke zum vorläufigen Rekordergebnis 2022 mit 202.895 verkauften Motorrädern und Scootern.

Der Zeitpunkt passt: Seit 100 Jahren baut BMW Motorräder, und im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten wurde die BMW Motorrad Welt in Berlin eröffnet und die BMW R1300GS vorgestellt, welche die Erfolgsgeschichte der GS-Modelle fortführen soll.

Unter der Leitung von Markus Schramm (60) erlebte BMW Motorrad die erfolgreichsten Jahre der Unternehmensgeschichte. Die Einführung der Marke M bei BMW Motorrad, mit der R18 die erfolgreiche Erweiterung des Modellprogramms in die Starte der Cruiser und er Einstieg in die zweirädrige Elektromobilität fielen in seine Ära, über allem jedoch steht der weitere Ausbau der Marke BMW Motorrad zur hochemotionalen Erlebnismarke.

Dazu sorgte Schramm sogleich für die werksseitige Rückkehr von BMW in die Superbike-WM mit Shaun Muir Racing als Partner. Seit 2021 gibt es mit Bonovo action ein zweites, gleichwertig ausgerüstetes Team. Unter seiner Leitung wurden hochkarätige Fahrer verpflichtet, zuletzt Toprak Razgatlioglu.

Dr. Markus Schramm: «Für mich persönlich als passioniertem Motorradfahrer markierte die Leitung von BMW Motorrad den emotionalen Höhepunkt meiner Laufbahn bei der BMW Group. Mit meiner hochmotivierten, leidenschaftlichen und professionellen Mannschaft bei BMW Motorrad die Marke zu diesem historischen Erfolg zu führen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft von BMW Motorrad gestellt zu haben macht mich einfach nur stolz. Es war eine großartige Zeit mit einem großartigen Team. Nun freue ich mich sehr, dass mit Markus Flasch ein erfahrener Kollege und Motorrad-Enthusiast meine Nachfolge als Leiter von BMW Motorrad übernimmt.»

Befürchtungen, dass das Superbike-Engagement, wie in Vergangenheit bei BMW schon mal geschehen, unter der neuen Leitung zurückgefahren werden könnte, scheinen zunächst unbegründet. Flasch ist selbst Motorradfahrer und nahm aktiv an Rennveranstaltungen teil. Einen wichtigen Teil seiner beruflichen Laufbahn verbrachte der 43-Jährige als Leiter der BMW M GmbH. In dieser Funktion trug er maßgeblich zur Zusammenführung der BMW M GmbH mit BMW Motorsport bei und hatte viele Berührungspunkte mit dem Superbike-Projekt.

«Als leidenschaftlicher Motorradfahrer freue ich mich sehr, auf den bisherigen großen Erfolgen von BMW Motorrad aufzubauen und gemeinsam mit dem hochmotivierten BMW Motorrad Team alles daran zu setzen, unsere faszinierende Marke in eine erfolgreiche Zukunft zu führen», kommentiert Markus Flasch (43) seine neue Aufgabe.