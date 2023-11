Ducati Hypermotard 698 Mono RVE: Sie ist die Schönste

An der Motorradmesse EICMA in Mailand wurde die Ducati Hypermotard 698 Mono RVE zum «Moto più bella», zum schönsten Motorrad gewählt. Nicht zum ersten Mal gewinnt eine Ducati diesen Messe-Award.

Bei dieser Publikumswahl, organisiert seit 2005 vom italienischen Motorradmagazin Motocyclismo, können die Teilnehmer an der Messe oder online ihre Stimme abgeben. Rund 25.500 Personen nahmen an der Wahl teil, 35 % von ihnen wählten die Ducati Hypermotard 698 Mono RVE zur Queen of the Show.

Am letzten Messetag wurde in einer Zeremonie am Motocyclismo-Stand der Schönheitspreis an Andrea Ferraresi übergeben, dem Direktor der Designabteilung Centro Stile Ducati. Seit es diese Wahl gibt, wurde sie zwölf Mal von einer Ducati gewonnen.

Neben der Hypermotard 698 Mono RVE und ihrem Hightech-Einzylindermotor namens Superquadro Mono stiess auch die Panigale V4 SP2 30th Anniversary 916 auf reges Interesse: Die 500 Stück dieser Sonderserie zum Gedenken an den 30. Jahrestag der Vorstellung der Designikone Ducati 916 sind bereits alle verkauft.

Die gute Stimmung am Ducati-Stand wurde weiter gesteigert, als am Messe-Wochenende in Sepang/Malaysia drei Ducati-Piloten auf dem MotoGP-Podium standen. Der perfekte Rahmen, um das Datum der grossen Ducati-Zelebrierung bekannt zu geben: Die World Ducati Week 2024 findet vom 26. bis 28 Juli auf und an der Rennstrecke von Misano statt.