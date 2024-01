Harley-Davidson macht die Pan America noch schwerer

Joan Pedrero gewann auf Harley-Davidson Pan America die Maxitrail-Kategorie am Africa Eco Race

In Kürze wird Harley-Davidson eine speziell ausgestattete, limitierte Version der Reise-Enduro Pan America vorstellen. Sie dürfte schwerer statt leichter werden.

Die CVO-Modelle von Harley-Davidson sind Motorräder aller Modellfamilien, die in limitierter Auflage von ausgewählten Fachkräften in separaten Bereichen der Harley-Davidson Werke gefertigt werden. CVO bedeutet in diesem Zusammenhang Custom Vehicle Operations und bezeichnet die exklusivsten Maschinen, die bei Harley-Davidson zu kaufen sind.

Bei der kalifornischen Umweltbehörde wurde für 2024 eine Harley-Davidson CVO RA1250 angemeldet, was einer offiziellen Modellankündigung gleichkommt: Es wird also eine CVO-Version der Reise-Enduro Pan America geben. Diese wird nicht wie bei CVO-Modellen meist üblich von einem Motor mit erweitertem Hubraum angetrieben, sondern wie die beiden Modellversionen RA1250 und RA1250S vom bekannten V2-Motor mit 1252 ccm, der 152 PS bei 8750/min leistet und bei 6750/min 128 Nm bereitstellt.

In der Liste ist für die CVO-Version eine «equivalent inertia mass (EIM)» von 380 kg angegeben, die RA1250S ist in der gleichen Liste mit 360 kg EIM. Diese auf 10 kg gerundete Angabe bezieht sich auf das fahrende Motorrad und addiert Fahrer und Zubehör.

Da auf 10 kg gerundet wird, lässt sich aus der EIM-Angabe das Gewicht vollgetankt nicht genau herauslesen. Offensichtlich ist aber die CVO-Version schwerer als das Basismodell, für das Harley 258 kg angibt.

Was zu Spekulation verleitet, dass es sich ber der CVO-Edelvariante um eine voll ausgestattete Version mit allem verfügbaren Reise-Zubehör wie Koffersystem, Sturzbügeln und Infotainment-Navigation handeln könnte.

Und da ist ja noch ein Sieg zu vermelden: Joan Pedrero gewann auf Harley-Davidson Pan America die Maxitrail-Kategorie am Africa Eco Race, einer Amateur-Rallye von Monaco nach Dakar (Senegal). In der Gesamtwertung erreichte Pedrero das Ziel am Lac Rose (bei Dakar) auf dem 25. Rang.