BMW bringt die Motorrad Days zurück nach Garmisch

Das weltgrößte BMW Motorrad Treffen findet vom 05. bis 07. Juli 2024 wieder vor grandioser Alpenkulisse in Garmisch-Partenkirchen statt.

Nach den beiden BMW Motorrad Days 2022 und 2023 in Berlin wird BMW Motorrad in diesem Jahr an das legendäre Format im Stile früherer Veranstaltungen anknüpfen und das weltgrößte BMW Motorrad Treffen zurück nach Garmisch-Partenkirchen in den alpenländischen Raum holen. Nicht zuletzt entspricht BMW Motorrad damit dem Herzenswunsch seiner Fans in aller Welt nach urwüchsiger Motorradkultur, Party-Stimmung und einzigartigen Fahrerlebnissen inmitten alpiner Traumkulisse.

Seit mehr als 20 Jahren sind die BMW Motorrad Days Highlight und Pflichttermin im Jahreskalender der Motorrad-Fans aus aller Welt. In den beiden vergangenen Jahren gastierte das weltweit größte Treffen rund um die Marke BMW Motorrad in Berlin, wo seit mehr als 50 Jahren BMW Motorräder gebaut werden.

Zuvor fand das weltgrößte BMW Motorrad Treffen insgesamt 18 Mal in Folge in Garmisch-Partenkirchen vor grandiosem Alpenpanorama statt. Nun kehren die BMW Motorrad Days wieder an diesen legendären Veranstaltungsort zurück. Vom 5. bis 7. Juli wird BMW Motorrad drei Tage lang seine internationale Community am Hausberg mit Produktneuheiten, Ausstellern, Shows, Probefahrtmöglichkeiten und nicht zuletzt mit urwüchsiger bayerischer Lebensart und legendärer Party-Stimmung begeistern.