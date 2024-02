Motowatt W1X: Elektro-Motorrad mit Zweirad-Antrieb

Das französische Start-Up Motowatt stellt sein erstes Elektro-Motorrad vor, die W1X: Mit Einarm-Schwingen und Radnaben-Motoren vorne und hinten eine ungewöhnliche Konstruktion.

Das Familienunternehmen Motowatt wurde 2020 gegründet von den Gebrüdern Henri und Olivier Rabatel, die sich der CO2-neutralen Fortbewegung verschrieben haben. Bislang baute Motowatt mit sechs Angestellten leichte Elektromopeds und Elektro-Lastendreiräder. Das W1X ist das erste Elektro-Motorrad, das Motowatt einem breiteren Publikum an der Zweiradmesse von Lyon (F) vom 7. bis 10. März präsentieren will und das ab Januar 2025 ausgeliefert werden soll. Bestellungen sind online möglich ab März 2024.

Auf den ersten Blick sieht die W1X einigermassen konventionell aus, im Detail ist die Konstruktion unkonventionell. Der Antrieb erfolgt über je einen Radnabenmotor im Vorder- und Hinterrad. Am Hinterrad sind keine grösseren technischen Probleme zu lösen, die Hinterradführung erfolgt mit einer rechtsseitigen Einarmschwinge und einem aussermittigen Federbein rechts. Ebenfalls rechts ist die Scheibenbremse untergebracht.

Innovativer sieht es an der Front aus, mit linksseitiger Parallelogrammaufhängung mit stabiler Einarmschwinge und einer Radnabenlenkung, integriert in den Radnabenmotor. Das Federbein befindet sich wie die Scheibenbremse ebenfalls links, die Lenkung erfolgt über ein Gestänge.

Beide Federbeine sind einstellbar, die Scheibenbremsen liefert Beringer. In die Radnaben integriert ist je ein bürstenloser Scheibenläufermotor. Motowatt gibt eine Spitzenleistung von 25 kW (34 PS) an, als Dauerleistung 11 kW, weshalb die W1X mit dem Führerschein A1 gefahren werden kann. Weitere Daten: 130 km Reichweite, 178 kg Gewicht, Preis ab 15.000 Euro.

Wer bei Zweiradantrieb an Geländeeinsatz denkt, liegt in diesem Fall falsch. Motowatt preist die W1X als ideale, umweltfreundliche Mobilitätslösung für die Stadt und die täglichen Besorgungen. Als weitere Entwicklung ist ein Lastendreirad auf der technischen Plattform des W1X geplant, einsetzbar für Transporte und Lieferungen in städtischen Gebieten. Motowatt produziert bei Figeac in Südfrankreich und profitiert vom Programm France 2030, mit dem die französische Regierung innovative Unternehmen unterstützt.