Moto Morini Calibro: Ein Cruiser namens Schieblehre

Moto Morini erweitert seine Palette an Mittelklasse-Maschinen um zwei Cruiser. Der auf einer Kawasaki-Konstruktion basierende Reihen-Zweizylinder wurde mit zusätzlichen XX ccm versehen.

Was ein Cruiser mit einem Calibro, italienisch für Schieblehre, zu tun haben soll, erklärt Morini in de Pressemitteilung folgendermassen: «Von der Abenteuerlust bis zum Streben nach Eleganz, vom Wunsch, sich von der Masse abzuheben, bis zum traditionsbewussten Stil: Die neue Calibro zu fahren bedeutet, sich auf seine Leidenschaft einzulassen. Daher auch der Name Calibro, der sich auf das Messinstrument bezieht, das so genau und präzise ist, wie die Leistungen und die Dynamik dieses Motorrads. Mit der Calibro kannst du dich von deinen Träumen und Instinkten leiten lassen, ohne dich von Stereotypen, Modeerscheinungen oder der Meinung anderer beeinflussen zu lassen. Calibro ist ein innovativer Trend, der über die Regeln hinausgeht, der dich dazu bringt, weiterzugehen. Eine Hymne an die Freiheit, unterzeichnet Moto Morini»

Als emotionsloser Sachlichkeit neigender SPEEDWEEK-Autor stellt man fest, dass sie doch einigen Aufwand betrieben haben. Der auf einer Konstruktion von Kawasaki basierende Zweizylinder-Reihenmotor wurde durch einen um 4 mm verlängerten Hub von 649 auf 692 ccm gebracht.

Für den modernen, flüssigkeitsgekühlten Motor mit DOHC-Steuerung der vier Ventile pro Zylinder werden 69 PS bei 8500/min und 68 Nm bei 6500/min angegeben. Zum Vergleich: Die Motorversion mit 649 ccm, die Moto Morini in der Reise-Enduro X-Cape wie auch im Roadster und im Scrambler Seiemmezzo verbaut, leistet 61 PS bei 8250/min und 54 Nm bei 7000/min. Als weitere Besonderheit erfolgt der Antrieb des Hinterrads nicht mit einer Kette, sondern mit einem Zahnriemen.

Um auf die in dieser Motorradgattung erwünscht niedrige Sitzhöhe zu kommen, musste ein komplett neuer Rahmen gebaut werden. An der Doppelschleifenbauweise hielt Morini fest, jedoch wurde die Hinterradaufhängung von einem liegenden Zentralfederbein auf zwei Federbeine und eine U-förmige Stahlschwinge umgestellt. Weiter trägt das Hinterrad mit 16 Zoll Durchmesser zu einer niedrigen Sitzhöhe bei.

Es resultiert eine Sitzhöhe von 725 mm und ein Radstand von 1490 mm. Die Federwege betragen 120 und 100 mm. Die Reifen messen vorne 130/70-18, hinten 180/70-16. Weitere Kenndaten: Trockengewicht des unverkleideten Cruisers mit der Zusatzbezeichnung Custom 200 kg, Tank 15 Liter, 320er Scheibe mit Doppelkolbenzange vorne.

Neben der mit einer kleinen Scheinwerferverschalung verzierten Custom-Version bietet Morini die Calibro Bagger an, mit einer Lenkerverkleidung im Batwing-Stil und Seitenkoffern aus Kunststoff mit je 19 Litern Fassungsvermögen.

Die Calibro Custom ist erhältlich in Rot und Grau (und auf Wunsch gedrosselt auf 35 kW) zum Preis von 7699 Euro, die Bagger-Version ist ausschliesslich lieferbar in Schwarz für 8.599 Euro.