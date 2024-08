Honda, Nissan, Mitsubishi: Elektro-Partnerschaft

Die drei japanischen Firmen Honda, Nissan und Mitsubishi haben eine Partnerschaft gegründet, um bei der Elektrifizierung von Automobilen zusammen zu arbeiten.

Nissan und Honda haben sich bereits am 15. März auf eine Zusammenarbeit in diesem Sektor geeinigt, nun hat sich Mitsubishi dieser strategischen Partnerschaft angeschlossen. Dabei geht es nicht nur um Elektro-Mobilität, sondern auch um Software-Entwicklung, Nutzung von Synergien und die Erschliessung neuer Geschäftsfelder.

Gut möglich, dass die erstarkende Konkurrenz aus China die drei japanischen Firmen zusammenrücken lässt. Die CEO aller drei Firmen erwähnen in ihren Statements, dass sich die Automobilindustrie in einem nie da gewesenen Umbau befindet, der, so die Hoffnung, in einer markenübergreifenden Zusammenarbeit besser bewältigt werden kann.

Im Motorradsektor haben Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha zusammen mit Toyota bereits eine Zusammenarbeit zur Entwicklung von kompakten Wasserstoff-Antrieben vereinbart.