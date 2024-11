Letzte Chance: Besondere Auktion für Formel-1-Fans

Eine besondere Auktion auf der «F1 Authentics»-Plattform ermöglicht es Fans, einmalige Formel-1-Erlebnisse und Sammlerstücke zu ersteigern. Der Erlös geht an die Kinderhilfsorganisation «Make-A-Wish».

Eine Tour durch das Ferrari-Werk in Maranello für zwei Racing-Fans, eine von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen signierte Kappe, oder ein Helmvisier von Ferrari-Star Carlos Sainz samt Unterschrift – die Sammlerstücke und Erlebnisse, die auf «F1Authentics.com» versteigert werden, sind einzigartig und lassen das Herz von jedem Racing-Fan höher schlagen.

Wer sich an der Auktion beteiligen will, die zu Gunsten der Kinderhilfsorganisation «Make-A-Wish» durchgeführt wird, kann dies bequem von Zuhause aus machen – mittels Online-Gebot kann jeder mit ein bisschen Glück ein einmaliges Formel-1-Geschenk für sich oder seine Liebsten ergattern.

Wer die Factory-Tour von Ferrari in Maranello ersteigern will, sollte nicht zögern, einige Auktionen laufen am heutigen Dienstag aus. Die Führung durch die Werke der Kult-Sportwagenmarke ist ein besonderes Erlebnis, in dessen Genuss eigentlich nur Ferrari-Kunden und -Partner kommen.

Die Kinderhilfsorganisation «Make-A-Wish» erfüllt Herzenswünsche von schwer kranken Kindern, deren Lebensmut durch einmalige Erlebnisse gestärkt wird. Die Formel 1 unterstützt die Arbeit der Stiftung, indem sie etwa Fahrerlager-Besuche für die Kinder und ihre Eltern ermöglicht.

Luciano Manzo, Präsident und CEO von Make-A-Wish International, sagt: «Wir danken Stefano Domenicali und jedem in der Formel 1, der dazu beiträgt, die Herzenswünsche zahlreicher Kinder zu erfüllen. Make-A-Wish und die Formel 1 haben im vergangenen Jahr eine neue Rekord-Anzahl an Wunscherfüllungen erreicht, um den betroffenen Kindern die Möglichkeit zu geben, Inspiration zu sammeln und der unglaublichen Formel-1-Welt etwas näher zu kommen.»