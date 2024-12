Red Bull Ring: Sport, Spass und Action im Schnee

Von 7. Dezember 2024 bis 23. Februar 2025 verwandelt sich der Red Bull Ring in eine abwechslungsreiche Erlebniswelt. Geboten werden unter anderem auch spezielle Fahrerlebnisse auf zwei oder vier Rädern.

In Österreichs Motorsport-Hochburg stehen ab 7. Dezember zahlreiche Fahrzeuge bereit, die winterliche Adrenalin-Kicks für jeden Geschmack bescheren. Mit einem Porsche 718 Cayman S, einem KTM X-Bow, einem der neuen CF Moto Offroad-Buggys oder einem Schneemobil wird entweder im Fahrerlager oder quer durch das Driving Center gedriftet.

Der 4WD Test Track und der Offroad Car Track öffnen ihre Tore für PS-Fans, die sich Fahrspaß mit einem Land Rover Defender oder einem INEOS Grenadier gönnen. Wer sich nicht entscheiden kann, ist im Januar und Februar bei je einem «Winter Adrenalintag» mit verschiedenen Fahrzeugen bestens beraten. Um Bestzeiten wird bei drei Qualifikationen der «KTM X-Bow Winter WISBI Challenge» gefahren. Das große Finale steigt am 22. Februar.

In- und Outdoor auf zwei Rädern

Zwei der großen Winter-Event-Highlights drehen sich ganz um Trial und Enduro: Für kälteresistente Biker geht es im Januar bei der «KTM Enduro Snow Attack» drei Mal zur Sache und attraktive Preise winken auch Hobby-Fahrern, die bis Februar bei der «GASGAS Winter Trial Trophy» ihr Talent unter Beweis stellen.

Allen – vom Anfänger bis zum Profi –, die an der perfekten Balance und Körperbeherrschung feilen möchten, steht in den Boxen ein Trial-Indoor-Parcours zur Verfügung. Kids können auf speziellen OSET-Bikes und unter Anleitung professioneller Instruktoren Erfahrungen sammeln. Erstmals in dieser Wintersaison können sich am Indoor-Parcours auch Enduro-Rider mit dem eigenen Bike austoben.

«Wintertainment» für die ganze Familie

Auch die jüngsten Besucher von «Winter am Ring» kommen mit «Crazy Karts» (ab sieben Jahren), Kids Racer, dem Spiel «Heißer Draht» und dem Pit-Stop-Game voll auf ihre Kosten. Abgerundet wird ein Wintertag am Spielberg mit der Familie beim Stockschießen auf einer Synthetik-Bahn vor dem Welcome Center oder am Winterwanderweg zum Bullen aus Stahl im Zentrum der Grand-Prix-Rennstrecke.

Details zur Schneelage und zum Angebot der winterlichen Fahrerlebnisse liefern ab 7. Dezember das täglich aktualisierte Ampelsystem auf der Website des Red Bull Rings. Änderungen im Programm sind vorbehalten.

WINTER-EVENT-HIGHLIGHTS 2025*

4. Januar KTM ENDURO SNOW ATTACK

11. Januar KTM ENDURO SNOW ATTACK

12. Januar WINTER ADRENALINTAG

18. Januar KTM ENDURO SNOW ATTACK

25. Januar GASGAS WINTER TRIAL TROPHY

2. Februar GASGAS WINTER TRIAL TROPHY

15. Februar GASGAS WINTER TRIAL TROPHY (Finale)

16. Februar WINTER ADRENALINTAG

22. Februar KTM X-BOW WINTER WISBI CHALLENGE (Finale)

ÖFFNUNGSZEITEN «Winter am Ring»

7. Dezember 2024 – 23. Februar 2025*

Montag bis Donnerstag auf Anfrage

Freitag 13 bis 17 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage 8 bis 17 Uhr

Sonderöffnungszeiten, täglich von 8 bis 17 Uhr:

Weihnachtsferien (21. Dezember 2024 bis 6. Januar 2025)

Semesterferien der Steiermark (17. bis 23. Februar 2025)

Motorenruhe von 12 bis 13 Uhr

Ruhetage: 13./23. bis 25. Dezember & 30.Dezember 2024 - 1. Januar 2025

*) Änderungen vorbehalten

ANFRAGEN UND INFOS

E-Mail: fahrerlebnisse@redbullring.com

Telefon: +43 3577 202

Alle Informationen zum Red Bull Ring, zu den Fahrerlebnissen am Spielberg sowie Tickets für

Rennserien und Events der Motorsport-Saison 2025 gibt es im Netz.