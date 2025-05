KTM: Vorstandsmitglied will seine 80 Mio. € zurück

Auf 2025 wurde Stephan Zöchling als Experte für die Restrukturierung in den Vorstand von KTM berufen. Nun hat Stefan Pierer ihn verklagt, weil Zöchling verpfändete Pierer-Aktien zum Kauf anbietet.

Wie die in Wien erscheinende, linksliberale und überregionale Zeitung «Der Standard» berichtet, haben sich Stefan Pierer, Co-CEO der Pierer Mobility AG, und Stephan Zöchling, Mitglied der Aufsichtsrats von Pierer Industrie AG, wegen eines Darlehens von 80 Mio. € zerstritten.

Die aufmerksamen SPEEDWEEK-Leser (also alle) dürften im oberen Abschnitt kurz gestutzt haben, als einmal von Pierer Mobility und dann von Pierer Industrie berichtet wird. Ihr SPEEDWEEK-Autor ist ein Endurist, der auch schreiben kann, aber kein Berichterstatter aus der Welt der Wirtschaft und der Finanzindustrie. Aber auch «Der Standard» geht in seiner Berichterstattung nicht näher auf Hierarchie, Finessen und Verflechtungen der verschiedenen Gesellschaften des Pierer-Imperiums ein.

Stephan Zöchling gewährte über seine Dabepo Holding AG der Pierer Konzerngesellschaft mbH (noch eine Gesellschaft, diesmal mit beschränkter Haftung) im Herbst 2024 ein Darlehen in der Höhe von rund 80 Mio. €. Als Sicherheit verpfändete die Pierer Industrie AG Anteile in diesem Wertgrössenordung an die Dabepo. Zurückgezahlt werden sollte dieses Darlehen Ende Juni 2025.

Nun habe aber, so Zochlings Ansicht, Pierer die Abmachung verletzt, weil er nicht über Vorkaufsrechte und Put-Optionen (Kaufrechte an Aktion zu einem festgelegten Preis innerhalb eines definierten Zeitfensters) des indischen Fahrzeugherstellers und KTM-Miteigentümers Bajaj informierte und darum den Vertrag gebrochen habe. Deshalb bietet Zochling/Dabepo die verpfändeten Aktion der Pierer Industrie zum Kauf an.

Das sieht Pierer anders. Die Pierer Konzerngesellschaft hat darum beim Handelsgericht Wien Klage eingereicht, weil das Darlehen noch nicht fällig sei und Zochling/Dabepo deshalb nicht berechtigt seien, Pierer-Aktien zu verkaufen, weil diese ihnen gar nicht gehörten.

Zur Hauptaufgabe, von Investoren bis zum 23. Mai 600 Mio. Euro zu beschaffen, um den Sanierungsplan zu erfüllen, sowie weitere Kapitalbeschaffung, um die Produktion am 27. Juli wieder aufzunehmen, kommt nun noch ein Rechtsstreit mit einem Vorstand dazu. «Für weitere Spannung ist gesorgt», schreibt dazu die Standard-Redaktorin Renate Graber.