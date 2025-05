Leeb übernimmt den Generalimport für CF Moto

Nach der Trennung von KTM-Mutterhaus Pierer Mobility übernimmt die österreichische Firma Hans Leeb GmbH den Import der Motorräder von CF Moto in Deutschland und Österreich. Ein logischer Schritt.

Seit Juni 2024 vertreibt die Hans Leeb GmbH mit Sitz in Wolfsberg (im Südosten Österreichs, zwischen Villach und Graz) die ATV des chinesischen Herstellers CF Moto. Die Motorräder von CF Moto vertrieb in fünf europäischen Ländern, so in Deutschland, Österreich und der Schweiz, seit dem Jahre 2023 das KTM-Mutterhaus Pierer Mobility. CF Moto kündigte diese Zusammenarbeit auf den 1. Juni dieses Jahres.

Nun ist klar, wem diese Aufgabe künftig in Deutschland und Österreich obliegt: Die Hans Leeb GmbH übernimmt auf den 1. Juni dieses Jahres auch den Generalimport der Motorräder von CF Moto. Leeb betreut mit mehr als 50 Mitarbeitern 400 Händler und vertrieb bislang schon die Marken QJ Motor, SYM, SWM, TGB und Super Soco.

Bestehende Händlerpartnerschaften sollen, wo sie sinnvoll seien, fortgeführt werden, mittelfristig werde ein Netz von 150 Fachhändlern angestrebt. Durch die vormalige Partnerschaft mit Pierer Mobility haben etliche KTM-Händler zusätzlich CF Moto in ihr Angebot aufgenommen – um ein Angebot für preissensible Käufer zu haben.

Ein naheliegender Schritt, kooperierten doch Pierer Mobility schon seit 2021: Seither wurden die 790er Modelle von KTM bei CF Moto in Hangzhou/China gebaut. CF Moto seinerseits baut unter eigenem Namen vier Modelle mit dieser Motorbasis.

Leeb kündigt nun die Auslieferung ab dem Monat Juni von Motorrädern von 125 bis 800 ccm der Marke CF Moto an die Händler in Deutschland und Österreich an. Wer CF Moto künftig in der Schweiz, Spanien und Grossbritannien vertreibt, ist derzeit ungewiss.