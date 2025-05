Ridin’Smoke: Zweitakt-Festival mit Husqvarna-Tests

© Ridin'Smoke 2 Strokes only: Ridin'Smoke auf der Crosspiste von Chieve in Norditalien © Husqvarna Husqvarna bietet an diesem Event Testfahrten mit den aktuellen Modellen - ebenfalls 2 Stroke only Zurück Weiter

Am Ridin’Smoke Festival auf der Motocross-Piste von Chieve/I wird am 7. Juni dem Zweitaktmotor gehuldigt. Mit dabei: Husqvarna mit dem kompletten Programm an Motocross- und Enduro-Zweitaktern.