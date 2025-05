Kawasaki Z1100: Der grosse Reihenvierer im Roadster

Kawasaki Z900: Das Design kommt an - ein ähnliches Motorrad mit 1100 ccm dürfte sich ebensolcher Beliebtheit erfreuen

Einen 1100er Vierzylinder hat Kawasaki bereits, doch in einem unverkleideten Roadster ist er bisher nicht zu haben. Das wird sich auf 2026 mit ziemlicher Sicherheit ändern.

Aus kalifornischen Zulassungsdokumenten geht hervor, dass Kawasaki wieder einen Roadster mit mehr als 1000 Kubik baut. Motorseitig braucht Kawasaki dazu nur in den Baukasten zu greifen: Man findet im aktuellen Modellprogramm sowohl den Sporttourer Ninja 1100SX wie auch die Reisemaschine Versys 1100.

In den kalifornischen Papieren trägt das fragliche Motorrad die Typencode ZR1100HT, was einer Z1100 entspräche. Ausgewiesen wird weiter ein Hubraum von 1099 ccm. Das entspricht dem Motor, der in der Ninja 1100SX und der Versys 1100 verbaut ist. Deren Leistungsdaten sind praktisch identisch: 136 PS bei 9000/min und 113 Nm bei 7600/min.

Während der Kawasaki-Reihenvierer in dieser Konfiguration in Sachen Drehmoment auf der Höhe der japanischen Konkurrenz ist, fällt Kawasaki bei der Spitzenleistung deutlich ab: Yamahas MT-10 markiert mit 165 PS bei 11.500/min den Spitzenwert bei den japanischen Herstellern, Suzuki und Honda bieten in der GSX-S1000 bzw. CB1000 Hornet jeweils 152 PS bei 11.000/min. Nochmals deutlich mehr Leistung bekommt, wer zu einem Roadster europäischer Produktion greift; da werden Leistungsfetischisten mit mehr als 200 PS zufrieden gestellt.

Ob Kawasaki seinen Motor unverändert verbaut und damit praxisgerecht auf saftiges Drehmoment setzt, das bei tieferer Drehzahl ansteht als bei der Konkurrenz, oder ob der Motor für eine verkaufsfördernd erhöhte Spitzenleistung modifiziert wird, wird sich weisen. In den kalifornischen Papieren sind keine Leistungsdaten verzeichnet.

Am einfachsten könnte Kawasaki die Z1100 umsetzen, indem man einfach die Ninja 1100SX entkleidet und im Stile der bei den Käufern beliebten Z900 gestaltet. Bei diesem Vorgehen würde das Fahrwerk in seinen Grundzügen wie auch die moderat sportliche Sitzhaltung der 1100SX übernommen.

Da es sowohl die Ninja 1100SX wie auch die Versys 1100 als SE-Versionen mit elektronischem Fahrwerk gibt, ist die Spekulation naheliegend, dass Kawasaki auch die kommende Z1100 in einer solchen Version anbieten wird.

Als Praktiker wünscht man sich an dieser Stelle, dass Kawasaki die Auspuffanlage der Ninja 1100SX auch an der Z1100 verbaut. Das würde es erlauben, das schmal bauende Koffersystem der 1100SX optional auch an der Z1100 zu verwenden.

Die Vorstellung der Z1100 könnte anlässlich der Motorradmesse Mailand Anfangs November 2025 erfolgen. Eventuell zusammen mit einer Z1100RS im klassischen Retro-Design. Rechtzeitig zur Saison 2026 könnte dann der Verkaufstart erfolgen.