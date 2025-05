KTM AG: Lukas Lauda soll dem CEO zur Seite stehen

Niki Laudas Sohn Lukas bereitet sich auf ein Engagement bei der KTM AG vor. Der Hobby-Rennfahrer war zuletzt bei mehreren für die Österreicher wichtigen WM-Events vor Ort.

Rund um die Sanierung der wackelnden KTM AG tauchen ständig neue Gerüchte auf. Nun kommt ein sehr prominenter Name ins Spiel: Lukas Lauda. Der 46-Jährige soll als Assistent von KTM-CEO Gottfried Neumeister (47) bei den Orangen andocken. Eine Bestätigung für diese Information gibt es von der KTM AG noch keine.

SPEEDWEEK.com weiß: Hinter dieser Idee steckt KTM-Berater Heinz Kinigadner (65). Doch vorher muss der 23. Mai überstanden werden. Dann wird sich herausstellen, wer bei KTM investiert, damit die Gläubiger-Quote gesichert ist, und wer künftig ein Recht auf Mitbestimmung hat.

Zurück zu Lukas Lauda: Er stammt aus erster Ehe von Formel-1-Ikone Niki Lauda mit der gebürtigen Argentinierin Marlene Knaus. Lukas ist der ältere Bruder von Ex-DTM-Ass und ServusTV-Experte Mathias Lauda (44), er war auch viele Jahre als Manager von Mathias in der Rennsport-Szene tätig und ist dadurch bestens vernetzt. Lukas Lauda bestreitet selbst Rallyes und setzt einen Buggy ein – 2024 beendete er damit auch die Dakar.

Lukas Lauda war zuletzt an der Seite von KTM-Berater Heinz Kinigadner (65) beim Motocross-Grand-Prix in Frauenfeld in der Schweiz anwesend. Danach sah man «Kini» gemeinsam mit Lukas auch beim MotoGP-Event in Jerez de la Frontera. Er verriet: «Lukas hat sich auch noch die Enduro-WM in Spanien angeschaut und ist da im Dreck gestanden. Er ist einfach ein super netter Kerl und loyal. Er hat außerdem nicht das Bedürfnis, gleich einen Vertrag mit ein paar 100.000 Euro zu bekommen. Lukas war schon in Mattighofen und hat sich diese Woche alles angeschaut.»

Auch Rennsport-Manager Pit Beirer spricht in den höchsten Tönen über Lauda. «Er ist ein cooler Typ!» Kinigadner sagte zudem: «Lukas ist eine Vertrauensperson für Gottfried Neumeister. Lukas und Gottfried kennen sich lange, Gottfried ist ja auch als Stiftungsvorstand der Familie Lauda an Bord. Die beiden kennen sich auch über die Familie von Attila Dogudan, für den Gottfried früher tätig war.» Der Edel-Caterer ist wiederum ein enger Freund der Laudas.

«Was Lukas sagt, das glaubt Gottfried auch», weiß Kinigadner. «Ich kenne Lukas selbst sehr gut. Er ist auf Ibiza aufgewachsen. Dort haben die Lauda-Buben mit meinem Sohn Hannes viel Zeit beim Motocross verbracht. Niki hatte ihnen den Autorennsport verboten.»