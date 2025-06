BMW Motorrad Days: Nach 2025 ein Jahr Pause

...bevor wir 2027 nach Garmisch-Partenkirchen zurückkehren: Will heissen, wir treffen uns in zwei Jahren wieder

BMW Motorrad Days in Garmisch: Hier dreht sich die Welt um einen weiss-blauen Propeller

Die BMW Motorrad Days finden dieses Jahr vom 4. bis 6. Juli statt. Danach hat BMW eine Pause angekündigt, bevor 2027 die grosse BMW-Party wieder steigt.

Nach einem unglücklichen Intermezzo fanden 2024 die BMW Motorrad Days wieder in Garmisch-Partenkirchen statt – und waren wieder ein voller Erfolg. Deshalb wird Garmisch-Partenkirchen auch 2025 wieder zum internationalen Hotspot für alle Fans des BMW Motorrad Lifestyles und der puren Motorradkultur.

Vom 4. bis 6. Juli wird BMW Motorrad drei Tage lang seine internationale Community zum 20. Jubiläum in Garmisch-Partenkirchen an der Hausbergbahn mit Produktneuheiten, Ausstellern, Shows, Probefahrtmöglichkeiten und nicht zuletzt mit urwüchsiger bayerischer Lebensart und großartiger Party-Stimmung begeistern.

Das war die gute Nachricht. Die schlechte: Danach legt BMW eine Pause ein, 2026 wird es keine BMW Motorrad Days geben. 2027 soll die grosse BMW-Party dann wieder steigen, wieder in Garmisch-Partenkirchen. So ist es auf der Facebook-Seite von BMW Motorrad etwas verklausuliert angekündigt.

Es ist der Übergang zu einem zweijährigen Veranstaltungsturnus. In den Jahren, in denen keine Motorrad Days stattfinden, will BMW die GS Trophy veranstalten, diese dann ebenfalls fix im Zweijahres-Rhythmus.