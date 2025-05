BMW Concept RR: Die nächste Superbike-Generation 23.05.2025 - 20:37 Von Rolf Lüthi

© BMW BMW Concept RR vor der Villa d'Este: Athlet im Massanzug © BMW Völlig neu und symmetrisch gestaltet ist die Front mit grossem Lufteinlass © BMW Umgeben von Karbon und 230 PS stark: Der Reihenvierzylinder mit variablen Einlass-Steuerzeiten © BMW Wir sehen es gülden schimmern: Die Concept RR zieren Federelemente von Öhlins © BMW Gönnt uns BMW 2027 wirklich eine Unterzugschwinge aus Karbon? © BMW TFT-Instrument mit analogem Drehzahlmesser und zahlreichen Eingriffsmöglichkeiten in die Elektronik © BMW Präzise Luftführung durch das innere des Motorrads statt hässliche Riesenflügel

​Am Concorso d'Eleganza Villa d'Este am Comer See enthüllte BMW Motorrad das Concept RR, das einen Ausblick gibt in Technologie und Design auf die künftige Generation der Superbike-Modelle von BMW.