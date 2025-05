Honda: 500 Millionen Motorräder gebaut

Typisch Honda: Dank an die Kunden anlässlich der 500. Million

Honda CB 750 Four: Das erste Superbike, gebaut ab 1969

Als in einem Honda-Werk in Indien ein 125er Roller vom Produktionsband geschoben wurde, war ein Meilenstein erreicht: Das 500 millionste motorisierte Zweirad der Honda-Historie war fertiggestellt.

Gegründet wurde Honda 1948 von Soichiro Honda in einer Zeit, als im kriegsversehrten Japan preisgünstige Transportmittel benötigt wurden. Hondas erstes in grossen Stückzahlen gefertigte Serienmotorrad, die D-Type, die Honda Dream genannt, war ein Zweitakt-Motorrädchen mit 3 PS aus 98 ccm Hubraum.

Der Pressstahlrahmen war hinten ungefedert. Auffallendstes Merkmal war die nicht vorhandene manuelle Kupplungsbetätigung. Honda kombinierte ein konventionelles Zweigang-Getriebe mit einer Fliehkraft-Kupplung, um die Bedienung zu vereinfachen, oder wie Gründervater Honda sagte: «Die Technologie ist dazu da, das Leben der Leute einfacher zu machen.»

Schon 1951 erfolgte der Wechsel der Motorisierung auf einen Viertaktmotor mit 150 ccm, mit der einfachen Begründung, dass Soichiro Honda Zweitakter einfach nicht mochte. 1958 brachte Honda mit der C100 das erste Modell der Super Cub-Baureihe auf den Markt. Diese Baureihe gibt es bis heute, und die Super Cub ist das meistgebaute Motorfahrzeug der Welt.

Honda bewerkstelligt mit der Super Cub bis heute die Massenmotorisierung des asiatischen Raums mit sparsamen, umweltfreundlichen Viertaktmotoren anstelle der einfacher und preiswerter zu produzierenden Zweitakter, die ungleich mehr Schadstoffe ausstossen. Soichiro Honda (1906 – 1991) hat damit für die Umwelt mehr getan als all die Umweltschutz-Organisationen, die nur verhindern, aber keine eigenen Projekte haben.

Mit der CB750 Four krempelte Honda 1969 die Motorradwelt um. Das technisch anspruchsvolle Motorrad, angetrieben von einem luftgekühlten Reihenvierzylinder und 200 km/h schnell, erwies sich als so zuverlässig, dass Motorradfahren als Hobby massentauglich wurde. Zuvor waren hubraumstarke Motorräder notorisch unzuverlässig und deshalb einer technisch versierten Kundschaft vorbehalten.

Heute hat Honda 37 Produktionsstätten in 23 Ländern mit einer Produktionskapazität von insgesamt 20 Mio. Motorrädern, Rollern und Elektro-Zweirädern. Weltweit 30.000 Händler betreuen die Honda-Fahrer. Seit der Aufnahme der Serienproduktion 1949 hat Honda 500 Mio. motorisierte Zweiräder gefertigt und ist damit der grösste Hersteller solcher Fahrzeuge.

Dabei stieg die Produktion kontinuierlich an. Bis die ersten 100 Mio. gefertigt waren, dauerte es von 1949 bis 1997. Seither werden weitere 100 Mio. in immer kürzeren Zweiträumen gefertigt. Die letzten 100 Mio. (von 400 auf 500 Mio.) fertigte Honda (trotz Corona) von 2019 bis 2025. Um in sechs Jahren 100. Mio motorisierte Zweiräder zu fertigen, braucht es eine ununterbrochene Tagesproduktion von 228.000 Stück. (Feiertage nicht herausgerechnet).