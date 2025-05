Midori Moriwaki baut Stunt-Motorrad für Tom Cruise

Offensichtlich ist die Japanerin Midori Moriwaki mit ihren zahlreichen Engagements im Rennsport nicht ganz ausgelastet. Sie baute auch das Stunt-Motorrad von Ethan Hunt/Tom Cruise.

In der Funktion als Chefin des Superbike-WM-Teams MIE Petronas ist die 47-jährige Japanerin Midori Moriwaki eine Ausnahme in dem von Männern dominierten Motorradsport. MIE Racing und Stunt-Koordinator Kieran Clarke arbeiteten zusammen beim Aufbau der Honda CRF250, mit der im Film «Mission: Impossible – The Final Reckoning» Agent Ethan Hunt über eine Klippe in den Abgrund springt und sich mit einem Fallschirm rettet. Es handelt sich dabei um den grössten Stunt der Filmgeschichte.

Den aus jeder aussichtslosen Situation sich herauswindenden Agenten Hunt spielt Tom Cruise, auch in der Szene mit dem Sprung auf dem Motorrad in den Abgrund. Bei diesem irren Stunt, gedreht am Geyranger Fjord in Norwegen, springt Cruise samt einer 250er Honda von einer Rampe in einen Felsenkessel mit senkrechten Wänden. Wie von Ethan Hunt nicht anders zu erwarten, trägt er keinen Helm, jedoch einen Fallschirm, dessen Reissleine er rechtzeitig zieht, um so wieder einmal seinen Tod durch den Aufprall aus mehreren hundert Metern Höhe zu vermeiden.

Das beim Stunt verwendete Motorrad wurde in der Werkstatt von MIE Racing vorbereitet. Es handelt sich um eine Honda CRF250R, aufgewertet mit einem A-Werkskit. Dieses Motorrad wurde einst als Freeride-Motorrad für Ken Roczen aufgebaut, der ja von 2017-2022 im Honda-Werksteam fuhr. Die Honda ist aufgewertet mit Werksmaterial von Showa (Federelemente), Nissin (Bremsen) und Keihin (Einspritzelektronik). Für den passenden Sound sorgt ein Auspuff von Termignoni, Gewicht reduzieren ein Tank und weitere Teile aus Karbon.

Den Aufbau des Motorrads und das Training von Cruise im Hinblick auf den Stunt überwachte Stuntkoordinator Kieran Clarke, einst englischer Motocross-Meister. Dieses Training umfasste 500 Absprünge aus Helikoptern, 13.000 Sprünge mit dem Motocross-Motorrad und 2600 Runden auf einer Motocross-Piste mit einem 25 m langen Table-Sprung.

An der Japan-Premeiere von Mission: Impossible – The Final Reckoning war Midori Moriwaki dabei – auf Einladung von Tom Cruise. «Ich kann nicht ausdrücken, was für eine grosse Ehre es ist, Teil dieses Mega-Films zu sein», schwärmt Moriwari. «Als Clarke das Konzept und die Stuntszene erklärte, konnte ich mir nicht vorstellen, was der Stunt an positiver Publicity für den Motorradsport auslösen würde.»