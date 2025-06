Girls‘Day ebnet Weg für eine Karriere im Motorsport

Der Girls‘Day 2024 hat gezeigt, wie junge Frauen den Grundstein für ihre Karriere legen können. Mit dem neuen Format ‚Discover Motorsport – Young Women’s Edition‘ setzt der DMSB dieses Engagement 2025 fort.

Die am 25. April 2024 in der Motorsport Arena Oschersleben durchgeführte Veranstaltung, welche gemeinsam vom DMSB, der dmsj, dem DOSB, der dsj und dem Projekt Klischeefrei im Sport angeboten wurde, hat nicht nur faszinierende Einblicke in die Welt des Motorsports gewährt, sondern auch konkrete Karrierechancen eröffnet.

Der Girls'Day 2024

Der Girls'Day ist eine Initiative, die junge Frauen ermutigt, sich in Bereichen zu engagieren, die traditionell von Männern dominiert sind, und bietet ihnen die Möglichkeit, verschiedene Berufsfelder kennenzulernen und potenzielle Karrierewege zu erkunden. Im Vorjahr erlebten die Teilnehmerinnen einen abwechslungsreichen Tag mit vielfältigen Aktivitäten. Sie konnten u.a. den Ablauf einer Rennveranstaltung kennenlernen, Einblicke in das Rennteam Paul Motorsport, die Rennleitung, die Zeitnahme oder das Sportkommissariat erhalten und so verschiedene Berufe im Motorsport kennenlernen.

Ein herausragendes Beispiel für den Erfolg des Girls'Days 2024 ist die Geschichte der Schülerin Holly Weber, die durch ihre Teilnahme am Girls'Day den Grundstein für ihre Zukunft im Motorsport legen konnte. Holly Weber, die schon seit ihrer Kindheit vom Motorsport begeistert war, träumte lange davon, selbst Teil dieser faszinierenden Welt zu werden. «Seitdem ich als Kind zum ersten Mal die Faszination hinter der Schnelligkeit und Action von Rennautos entdeckte, wusste ich, dass der Motorsport mein Leben bestimmen würde», erinnert sie sich.

Doch der Weg in eine so spezialisierte Branche schien ihr zunächst weit entfernt – bis sie von der Chance des Girls'Day erfuhr. «Als ich hörte, dass ich am Girls'Day die Möglichkeit bekommen würde, einen Blick hinter die Kulissen einer echten Rennveranstaltung zu werfen, war ich überwältigt. Es fühlte sich an, als könnte ich meinem Traum endlich näherkommen», beschreibt Holly ihre Begeisterung. Besonders beeindruckt zeigte sie sich am Veranstaltungstag von der Begegnung mit dem Team Paul Motorsport und dessen Teamkoordinatorin Katrin Rycerova. «Als sie uns voller Stolz und Leidenschaft von ihrer Arbeit im Motorsportteam erzählte, wusste ich sofort: Wow, da möchte ich dabei sein», erzählt Holly.

Praktikum als Sprungbrett

Hollys Engagement während des Girls'Days zahlte sich aus. Kurze Zeit später meldete sie sich bei Katrin Rycerova und erhielt die Chance, ein Praktikum bei Paul Motorsport zu absolvieren. Zwei intensive Wochen vor dem DTM-Rennen am Nürburgring gaben ihr tiefe Einblicke in die organisatorischen Abläufe eines Rennteams. Zu den Highlights zählten ein Sim-Racing-Training mit Rennfahrer Maximilian Paul und die hautnah erlebte Atmosphäre des Rennwochenendes.

Vielfältige Aufgaben und wertvolle Erfahrungen

Während ihres Praktikums unterstützte Holly das Team bei der Organisation der Rennveranstaltung, der Vorbereitung und Betreuung des Teams sowie bei administrativen Aufgaben. Sie half bei der Planung und Koordination verschiedener Abläufe und gewann auch Einblicke in technische Aspekte wie die Vorbereitung der Rennautos und die Datenanalyse nach den Rennen. Holly betont: «Eine der wertvollsten Erfahrungen war die unglaubliche Herzlichkeit und Offenheit, mit der ich überall empfangen wurde. Von dem Moment an, als ich dem Team begegnete, fühlte ich mich willkommen und als Teil einer großen Familie.»

Chancen im Motorsport: Nachwuchsförderung im Fokus

Katrin Rycerova, Teamkoordinatorin bei Paul Motorsport, unterstreicht die Bedeutung solcher Initiativen: «Es ist wichtig, dem Nachwuchs den Motorsport näherzubringen und zu zeigen. Für viele ist er von außen oft unnahbar, jedoch ist dies nicht der Fall.» Sie hebt hervor, dass solche Projekte gerade jungen Frauen verdeutlichen, dass es für sie Platz im Motorsport gibt und zwar in allen möglichen Bereichen. Katrin betont: «Der Girls'Day war ein sehr wichtiger und richtiger Schritt, um den Nachwuchs zu fördern und Möglichkeiten aufzuzeigen, die sonst verborgen bleiben könnten.»

Zukunftsperspektiven

Für Holly haben der Girls'Day und das anschließende Praktikum ihre Leidenschaft für den Motorsport weiter verstärkt und ihre Zukunftspläne konkretisiert. «Mein großes Ziel, eines Tages im Motorsport zu arbeiten, ist klarer als je zuvor», sagt sie. «Auch wenn ich noch jung bin, spüre ich tief in mir, dass der Motorsport ein Teil von mir ist, es ist nicht nur ein Hobby, sondern eine Leidenschaft, die mich antreibt und inspiriert.»

Der DMSB sieht in Hollys Geschichte einen Beweis für den Erfolg des Girls'Days und die Wichtigkeit, Mädchen und Frauen Einblicke und Chancen im Motorsport zu bieten. Initiativen wie diese tragen dazu bei, die Vielfalt im Motorsport zu fördern und Nachwuchstalente zu entdecken und zu fördern. Holly Webers Weg vom Kindheitstraum über ihre ersten Kontakte am Girls'Day bis hin zu ihrer Unterstützung bei DTM-Rennen während des Praktikums zeigt eindrucksvoll, wie solche Möglichkeiten den Grundstein für eine Karriere im Motorsport legen können.

Neu beim DMSB: Discover Motorsport – Young Women’s Edition

In diesem Jahr lädt der DMSB – unabhängig vom bundesweiten offiziellen Girls‘Day - junge Frauen im Alter von 14 Jahren bis zum Schulabschluss (etwa 20 Jahre) zur Veranstaltung Discover Motorsport – Young Women’s Edition ein. Der Tag orientiert sich am erfolgreichen Konzept des Girls’Day 2024 und findet am 07. August 2025 im Rahmen der DTM am Nürburgring und in Zusammenarbeit mit der dmsj und dem ADAC statt. Die Teilnehmerinnen erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen einer großen Motorsportveranstaltung.

Auf dem Programm stehen wie im Vorjahr Bereiche wie Rennleitung, Race Control, Zeitnahme, technische Abnahme, die Arbeit von Sportkommissaren sowie der Besuch eines Rennteams. Auch die damit verbundenen Themen Ehrenamt im Motorsport und Medienarbeit werden anschaulich vermittelt. Ziel ist es, jungen Frauen berufliche und ehrenamtliche Perspektiven im Motorsport aufzuzeigen.

Für die Veranstaltung stehen 35 Plätze zur Verfügung. Die Bewerbung ist online ab dem 19. Mai 2025 beim möglich. Die Platzvergabe erfolgt nach dem Prinzip ‚first come, first serve‘. Anschließend wird eine Warteliste geführt. Anmeldeschluss ist der 27. Juli 2025.