KTM 450 Rally Replica 2026: Nächste Evolutionsstufe

Die KTM 450 Rally Replica basiert auf jahrzehntelanger Dakar-Erfahrung und gilt als Benchmark. Das 2026er Serienmodell entspricht fast vollständig dem Werksmotorrad und ist ab sofort erhältlich.

Für das Modelljahr 2026 wird KTM lediglich 150 Exemplare der limitierten KTM 450 Rally Reblica produzieren – hinzu kommen 5 weitere, besonders exklusive Ausführungen der KTM 450 Rally Replica als Sanders Edition.

Von Teilnehmern der Malle-Moto-Wertungskategorie bis hin zu Rally2- und RallyGP, wurden mit der KTM 450 Rally Replica seit ihrer Markteinführung als Serienfahrzeug Tausende Kilometer an Rallyes zurückgelegt. In dieses Motorrad ist alles eingeflossen, was die Ingenieure von KTM zusammen mit den Dakar-Champions – darunter Marc Coma, Matthias Walkner, Toby Price, Kevin Benavides und zuletzt Daniel Sanders – an Daten und Erkenntnissen gesammelt haben.

Auf die 2025er Dakar Rallye hin wurde die KTM 450 Rally Replica komplett überarbeitet. Es resultierte ein Dreifach-Sieg: KTM-Werksfahrer Daniel Sanders dominante von Anfang an und gewann souverän die höchste Kategorie RallyGP, Nachwuchstalent Edgar Canet errang einen beeindruckenden Sieg in der Rally2-Klasse und Emanuel Gyenes gewann die Original by Motul-Klasse, in der die Fahrer ohne jegliche Unterstützung durch ein Support-Team auf sich selbst gestellt sind.

Die KTM 450 Rally Replica wird angetrieben vom bewährten 450er Einzylindermotor mit einer obenliegenden Nockenwelle -SOHC-Motor, elektronischer Benzineinspritzung, Sechsgang-Getriebe und hydraulisch betätigter Kupplung. Die beiden Kühler garantieren zuverlässige Temperaturregulierung auch auf härtestem Terrain. Die Titan-Auspuffanlage steuert Akrapovic bei.

Laser-geschnittene und hydrogeformte Rahmenteile werden sorgfältig handgeschweißt in der KTM Motorsportabteilung. Die Aluminium-Schwinge ist geschmiedet. Der neue Rahmen bewirkt ein herausragendes Fahrgefühl, optimale Stoßdämpfung und Stabilität auf schnellen Streckenabschnitten.

Mit Blick auf Komfort, Balance und Einstellbarkeit ist das 2026er Modell mit PRO Components Federelementen ausgestattet, der Oberklasse-Produktelinie von Zulieferer WP. An der Front sorgt die bewährte 48er WP XACT PRO 7548 Closed Cartridge Cone Valve-Gabel, die in CNC-gefrästen Gabelbrücken mit 23 mm Offset fixiert ist, für optimale Stabilität. Die obere Gabelbrücke verfügt über das eigens entwickelte PHDS-Dämpungssystem sowie einen Lenkungsdämpfer von Scott. Als Federbein wird ein WP XACT PRO 7750 verbaut.

Eine speziell konzipierte, aerodynamische Verkleidung sorgt für reduzierten Fahrtwind und weniger Ermüdung beim Fahrer. Getragen wird die Verkleidung durch einen Navigations-Tower aus Karbon. Ins Rallye-Dashboard integriert sind Warnleuchten und Halterungen für das digitale Roadbook-System.

Ein leistungsstarkes LED-Frontlichtpaket sorgt für ausgezeichnete Sicht bei frühen Starts am Morgen oder späten Rückkehrten zum Biwak.

Das nötigste Werkzeug und Sicherheitsfeatures sind ins Motorrad integriert, sodass der Fahrer in seinem Rucksack nur Wasser und Kleinkram mitführen muss. Drei Benzintanks – zwei an der Front und einer am Heck – haben ein Gesamtvolumen von 34,5 Litern.

Die Sanders-Replica in Red Bull Lackierung ist zusätzlich mit zahlreichen Werksteilen aufgewertet, so sind spezielle Bremsscheiben, Titan-Fussrasten, ein spezieller Sattel und zahlreiche gravierte Frästeile verbaut. Die Käufer dieser fünf Maschinen erhalten ein VIP-Paket zur Teilnahme an der KTM Europe Adventure Rally (25. bis 29. August in Rumänien) und fahren diese Veranstaltung gemeinsam mit Daniel Sanders. Den Preis erfahren Interessenten auf Anfrage, mit gegen 40.000 € ist zu rechnen.