Italjet Dragster 700 Twin: Superbike für die Stadt?

Der italienische Motorradhersteller Italjet präsentierte am 16. September, nach dem MotoGP-Wochenende in Misano, auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola sein neues Flaggschiff – den potenten Dragster 700 Twin.

Nicht nur MotoGP-Teams können eine große Show um ihre brandneuen Prototypen machen, auch die italienische Motorradmarke Italjet weiß sich in Szene zu setzen. Der Hersteller mit Sitz in Castel Guelfo di Bologna ist vielen vor allem wegen seiner Roller ein Begriff. Aber auch Motocross- und Straßenmotorräder sowie Quads zählen zum Produktportfolio.

Das 1957 unter dem Namen Italemmezeta und 1961 in Italjet umbenannte Unternehmen wählte für die Weltpremiere des neuen Flaggschiffs Dragster 700 Twin keinen geringeren Ort als den legendären Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Zur offiziellen Vorstellung des «urbanen Superbikes», wie der futuristisch und schnell aussehende Scooter mit 700 ccm in der Marketingsprache genannt wird, wurden Presse, Händler und Partner eingeladen.

Es war nicht nur ein Launch-Event für das neueste Produkt – die Traditionsmarke präsentierte sich selbstbewusst und ließ die lange Firmengeschichte hochleben. Der Höhepunkt folgte zum Schluss, als der Star des Events – der Dragster 700 Twin –, enthüllt wurde. Emotional unterlegt wurde der Moment mit Musik aus der Filmreihe Rocky.

Der Roller verfügt über einen 692-ccm-Reihenzweizylindermotor mit 68 PS. Das Aggregat hat eine Benzineinspritzung, vier Ventile pro Zylinder und leistet laut Italjet 68 PS bei bei 8.500/min. Ein Öhlins-Federbein unterstreicht die Rennsport-Gene, dazu gibt es eine Sechsgang-Fußschaltung. Der Top-Speed soll bei 190 km/h liegen. Es wird zudem eine A2-taugliche 35-KW-Version geben.

Mit dabei in Imola war auch das Gresini-Moto2-Team. Italjet ist nämlich Sponsor der Truppe von Nadia Padovani – so waren die Teambesitzerin, Moto2-Teammanager Luca Gresini, Marketingdirektor Carlo Merlini sowie die beiden Fahrer Darryn Binder und Albert Arenas vor Ort. Um die enge Verbindung der beiden italienischen Marken zu demonstrieren, gibt es vom Dragster 700 Twin eine limitierte Version im Gresini-Design – wie die MotoGP- und Moto2-Bikes.

Im Zuge des Launch-Events drehten Binder und Arenas mit dem potenten Roller auf der Rennstrecke in Imola einige Runden. Auch Journalisten durften sich in die Lederkombi pressen und den Roller um die Piste jagen.

«Es war eine große Ehre, die italienische und internationale Presse zur Vorstellung des Dragster 700 Twin auf der legendären Rennstrecke von Imola begrüßen zu dürfen», sagte Massimo Tartarini, Präsident und CEO von Italjet. «Der Dragster 700 Twin zeichnet sich durch eine einzigartige Persönlichkeit aus: Rennsport-DNA, unkonventionelles Design und modernste Technologie für ein fesselndes und unterhaltsames Fahrerlebnis, das die Philosophie von Italjet perfekt verkörpert. Ein besonderer Dank geht an das Gresini-Team, dessen wertvolle Zusammenarbeit die Vorstellung noch spannender gemacht hat und der Presse und den Gästen die Möglichkeit bot, den Adrenalinkick der Rennstrecke zu erleben.»