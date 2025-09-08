Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Dampfhammer: Ford Mustang GT3 wird überarbeitet

Von Jonas Plümer
Der brachiale Ford Mustang GT3
© DTM

Der brachiale Ford Mustang GT3

Der Ford Mustang GT3 begeistert Motorsportfans weltweit mit seinem brutalen und satten V8-Sound. Zur Saison 2026 wird Ford dem Mustang GT3 ein Evo-Paket verpassen, welches weltweit zum Einsatz kommt.
Im Rahmen des FIA WEC-Rennens in Austin bestätigte Ford, dass zur Saison 2026 ein Evo-Paket des Mustang GT3 auf den Markt kommt. Obwohl die Marke keine weiteren Details bekanntgegeben hat, bestätigte sie, dass die aktualisierte Version des GT3-Fahrzeugs «für die globale Rennsaison 2026» auf den Markt kommen soll.

Der Mustang GT3 feierte 2024 sein Renndebüt und nimmt derzeit an verschiedenen Meisterschaften auf der ganzen Welt teil. In diesem Jahr gewann das Werksteam die 24h Daytona in der GTD Pro-Klasse, zudem feierte das Haupt Racing Team den Klassensieg in der SP9 Pro-Am-Klasse beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring und feierte beim ADAC GT Masters einen Sieg auf dem Nürburgring. Finn Wiebelhaus und Salman Owega sind zudem derzeit Tabellenführer in der langjährigen GT3-Serie des ADAC.

«Ob wir nun Autos für die Rennstrecke oder für die Straße produzieren, Ford Racing ist stets bestrebt, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen», erklärte Alex Allmandinger, Global Sports Car Manager bei Ford Racing gegenüber Sportscar365. «Wir bauen weiterhin auf dem Erfolg der Mustang GT3-Plattform mit einem EVO-Paket für 2026 auf und treiben die Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung für unsere Teams und Partner voran. Während wir den 125. Jahrestag des ersten Rennsieges von Ford feiern, bleiben wir unserem Engagement für den Wettbewerb auf höchstem Niveau treu.»

