Tragödie in Cremona: Tödlicher Unfall

Yamaha WR-Modelle: (Fast) unverändert für 2026

Von Rolf Lüthi
Nachdem auf das Modelljahr 2025 die Yamaha WR250F mit einem neuen Fahrwerk aufgewertet wurde, gönnt sich Yamaha eine Pause: Die WR-Modelle gehen (fast) unverändert ins Modelljahr 2026.
Neue Grafiken und Sitzbänke mit rutschhemmendem Bezug – mehr ändert Yamaha nicht an den Enduros WR250F und WR450F. Auch die bei Jugendlichen und Einsteigern beliebten TT-R50 und TT-R110 werden bis auf das optische Design unverändert angeboten. Wertvolles Material wenn es darum geht, Jugendliche auf den rechten Weg zu geleiten.

Trotz dieser verhaltenen Modellpflege kann nicht die Rede davon sein, dass sich Yamaha nicht mehr engagieren mag im Segment der ernst gemeinten Wald- und Flugmaschinen. Yamaha liefert Zweitakt- und Viertakt-Motoren und Fahrwerke an den italienischen Hersteller Fantic, mit dem Yamaha seit 2020 eine Partnerschaft hat.

Fantic hat mit der technischen Unterstützung durch Yamaha ein komplettes Modellprogramm an konkurrenzfähigen Enduro und Motocross-Maschinen aufgebaut. Bestplatzierter Fantic-Fahrer in der Enduro-WM ist der Schwede Albin Norrbin auf Platz 9 der klassenübergreifenden Wertung EnduroGP, in der Motocross-WM liegt der Niederländer Glenn Coldenhoff auf dem dritten Zwischenrang, noch vor dem derzeit bestplatzierten Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen, der auf dem sechsten Zwischenrang liegt.

Marquez-Brüder: Barcelona-Sieg als Wendepunkt?

Marquez-Brüder: Barcelona-Sieg als Wendepunkt?

Von Michael Scott
Im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona konnte Alex Marquez Bruder Marc überflügeln und einen Meilenstein erreichen. SPEEDWEEK.com-Kolumnist Michael Scott fragt sich, ob das ein Wendepunkt sein könnte.
» weiterlesen
 

