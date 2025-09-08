Gelegenheit: Ducati GP19 ex Dovizioso zu verkaufen

Am 9. November versteigert das Auktionshaus Iconic Auctioneers etliche seltene Motorräder, darunter die Werks-Ducati, auf der Dovizioso 2019 MotoGP-Vizeweltmeister wurde. Schätzpreis: 500.000 Euro.

Längst haben die führenden internationalen Auktionshäuser MotoGP-Maschinen als außergewöhnliche Delikatessen ihrer Veranstaltungen entdeckt. Nachdem erst in diesem Sommer die Speed-Weltrekord-KTM von Brad Binder unter den Hammer kam, meldete das englische Auktionshaus Iconic Auctioneers jetzt ein weiteres Highlight aus dem Fundus der MotoGP.

Im Rahmen der größten britischen Motorradmesse NEC im kommenden November soll eine Ducati Desmosedici des Jahrgangs 2019 einen neuen Besitzer finden. Dabei handelt es sich um eines der originalen Einsatzmotorräder von Andrea Dovizioso, der auf beschriebener GP19 hinter Marc Marquez zum Vizetitel donnerte.

Auf dem Weg dahin sammelte der Italiener nicht weniger als neun Podestplätze ein – inklusive zweier Rennsiege. Neben dem Triumph in Katar saß Dovizioso auch beim legendären Zweikampf mit Marc Marquez auf dem Red Bull Ring auf der GP19. Der Tag, an dem der Italiener den Spanier in der letzten Kurve ausgespielt hatte, wird bei Ducati Corse noch heute als Feiertag begangen.

Bemerkenswert ist auch die technische Reife des schnellen Versteigerungsobjektes. Die GP19 war das erste MotoGP-Bike mit dem heute üblichen «Holeshot-Device», über das der Pilot den Prototyp in der Startphase maximal absenkt.

Im späteren Verlauf der Saison 2019 fuhr Ducati in Thailand zum ersten Mal mit einer Weiterentwicklung. Diese erlaubte es den Werksfahrern Miller und Dovizioso, erstmals sowohl beim Start als auch während des Rennens das Heck für mehr Traktion abzusenken.

Wer die Ducati als Sammlerobjekt ins Auge fasst, der braucht solide Rücklagen. Das Motorrad wurde mit einem Schätzpreis zwischen 500.000 und 700.000 Pfund eingeliefert. Laut Iconic Auctioneers hat der Verkäufer den Dovizioso-Renner bei Ducati Corse in Bologna erworben. Ein Echtheitszertifikat, unterzeichnet von Paolo Ciabatti, dem ehemaligen Sportdirektor von Ducati Corse, liegt vor.

Der gesamte Versteigerungskatalog zu der außergewöhnlichen Auktion ist über die Webseite von Iconic Auctioneers einzusehen. Am 9. November wird der Auktionshammer über die Zukunft der GP-Siegermaschine des jetzigen Yamaha-Testfahrers und MotoGP-Beraters entscheiden.