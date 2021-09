Marcel Dachs: Schmerzhafte Sehnenentzündung klingt ab

Marcel Dachs erholt sich gerade von einer schmerzhaften Sehnenentzündung im Ellenbogen. Beim WM-Challenge in Pardubice musste er deswegen vorzeitig aufhören, aber in Vechta will der 34-Jährige bei der DM wieder starten.

«Die 700 Kilometer nach Pardubitz hätte ich mir sparen können», klagt Marcel Dachs heute über den Trip von Weingarten in Baden-Württemberg ins ostböhmische Pardubice in Tschechien. Am 22. August stand dort der Langbahn-WM-Challenge für die kommende Saison an und der Oberschwabe, der auf der Langbahn für den BBM München startet, wollte unbedingt dabei sein.

Das ging dann aber schief, denn am Ende des Challenge stand für Marcel Dachs nur ein mageres Pünktchen auf dem Ergebniszettel, das ergab den vorletzten Platz in der 15er-Konkurrenz. «Ich hatte die Beschwerden im rechten Arm falsch eingeschätzt», sieht Dachs im Nachhinein seine falsche Entscheidung ein, «ich bin Rechtshänder und muss mit dem Arm in der Woche dauernd bei der Arbeit hantieren. Der Ellenbogen hat mir vorher schon weh getan, aber ich dachte, es würde schon gehen.»

Mit einer Sehnenentzündung (medizinisch Tendinitis) wie in diesem Fall im Ellenbogen, ist nicht zu spaßen. Durch Über- oder Fehlbelastungen einer Sehne, beispielsweise mittels handwerklicher Arbeit, können starke, lang anhaltende Schmerzen mit Bewegungseinschränkung im betroffenen Arm resultieren.

Nach dem dritten von fünf Läufen musste Dachs aufgrund der Beschwerden in Pardubice einpacken. «Mein rechter Arm war wie taub», erinnert sich der 34-Jährige.

In der heimischen Sportklinik bekam Marcel Dachs nach der Heimfahrt eine wirksame Spritze gesetzt. Jetzt hofft er auf die Deutsche Meisterschaft in Vechta, um sich dort gut für anstehende Prädikate in der Saison 2022 positionieren zu können. «Mir geht es schon wieder gut und bis dahin ist ja noch eine Woche Regeneration angesagt.»

Das DM-Finale im Reiterwaldstadion zu Vechta wird unter Flutlicht ausgetragen. Nach der Fahrervorstellung soll der erste von 15 Vorläufen um 19 Uhr gestartet werden. Nach den Vorläufen folgen zwei Semifinales und ein Finale. Es stehen jeweils fünf Fahrer am Band, die Punktevergabe ist 4, 3, 2, 1 und 0.

Nach den bisherigen Angaben sind in Vechta 5000 Zuschauer zugelassen, die Karten müssen online erworben werden. Eventuell gibt es an der Abendkasse noch Restkarten. Es gilt die 3G-Regel.