Deutsche Meisterschaft: 3 Entscheidungen in Herxheim

Die Bahnsport-Termine der Deutschen Meisterschaften 2023 wurden vom DMSB veröffentlicht. Der erste Titel wird Anfang März in Berlin vergeben, die letzten Anfang Oktober in Herxheim.

Die Renntermine 2023 sind auf der Internetseite des Deutschen Motor Sport Bunds (DMSB) veröffentlicht worden, darunter auch jene der nationalen Prädikate in den Bahnsportdisziplinen.

Gleich drei Entscheidungen werden in diesem Jahr im südpfälzischen Herxheim fallen. Anfang April wird der Speedway-Paar-Cup im Innenfeld der traditionsreichen Sandbahn ausgetragen. Zudem kommt es Anfang Oktober zu einem Novum, wenn sowohl die Deutsche Meisterschaft der Solisten als auch der Gespanne in Herxheim am selben Tag ausgetragen wird.



«Der DMSB hat uns die Zusage erteilt und wir werden diese Doppelmeisterschaft am 3. Oktober durchführen», so Werbeleiter Andreas Obermeier von der Motorsportvereinigung Herxheim.

Die Prädikate der nationalen Klassen werden auf den Grasbahnen in Osnabrück (Solo) und Melsungen (Gespanne) gefahren. Die Deutschen Meistertitel im Speedway werden am 1. Juli in Ludwigslust (U21) und am 16. September in Güstrow vergeben.



Den ersten Titel gibt es am 3. März zu gewinnen, wenn die Eisspeedwayfahrer in Berlin sind.

Die Termine 2023 im Überblick:

03.03. Eisspeedway DMSB-Meisterschaft Berlin

02.04. Speedway-Paar-Cup Herxheim

21.05. Langbahn-Pokal Solo Osnabrück

01.07. Speedway-U21-Meisterschaft Ludwigslust

06.08. Langbahn-Pokal Seitenwagen Melsungen

16.09. Deutsche Speedway-Meisterschaft Güstrow

03.10. Deutsche Langbahn-Meisterschaft Solo Herxheim

03.10. DMSB-Langbahn-Meisterschaft Seitenwagen Herxheim