Sandbahn Herxheim: Rennabbruch nach tödlichem Unfall

So werden wir Peter Maurer (li.) in Erinnerung behalten

Die breite Auslaufzone auf der Sandbahn in Herxheim konnte Peter Maurer nicht retten

Nach einem sehr schweren Unfall wurde das Finale der Deutschen Langbahnmeisterschaft der Gespanne und Solisten in Herxheim abgebrochen. Der 41-jährige Peter Maurer kam bei einem Sturz ums Leben.

3200 Zuschauer waren nach Herxheim in die Pfalz gekommen, um erstmals zu erleben, wie der Deutsche Meister der Gespanne und Solisten am gleichen Tag und auf der gleichen Bahn ermittelt wird. Es wurden gute Rennen geboten, ehe es zu einem tragischen Unfall kam.

Im zehnten Lauf, dem vierten der Gespanne, kam es zu einem tödlichen Unfall, nachdem das Gespann Fabian Müller/Peter Maurer in der Spitzkehre von der Bahn abgekommen war und nach der breiten Sicherheitszone außerhalb der Sandbahn die Holzbarriere durchbrach.

Sämtliche Rettungsversuche des herbeigeeilten Sanitätspersonals blieben vergeblich und der verunglückte Beifahrer Peter Maurer (41) erlag seinen Verletzungen auf der Bahn. Infolge des Unfalls wurde die Veranstaltung abgebrochen.

«Wir möchten den Hinterbliebenen unser tiefstes Mitgefühl zum Ausdruck bringen und im Namen des Vereins unser herzliches Beileid aussprechen», so der erste Vorsitzende der Motorsportvereinigung Herxheim, Marco Hammer.

Für die Gespannszene ist es bereits der zweite schwere Schlag in diesem Jahr, am 20. August ist der Bayer Florian Niedermeier beim «Master of Sidecars» im niederländischen Eenrum tödlich verunglückt.