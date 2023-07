Chris Harris gewinnt den GP in Marmande (F)

Der Brite Chris Harris gewann den Langbahn-Grand-Prix in Marmande (F) vor Martin Smolinski aus Olching und dem Briten Zach Wajtknecht. Auf Platz 4 Dave Meijerink (NL) vor Lukas Fienhage vom AC Vechta.

«Bomber» Chris Harris unterstrich seine Ambitionen auf seinen ersten Weltmeistertitel auf der Langbahn mit einem Sieg beim Grand Prix in Marmande. Im Finale hatte Martin Smolinski zwar den besseren Start, aber der Brite kassierte den Deutschen am Ende der ersten Runde ein und siegte trotz aller Anstrengungen seines ärgsten Konkurrenten.

Nach diesem Sieg rangiert Harris mit 52 Punkten nur einen Zähler Vorsprung vor «Smoli», der weiterhin sehr gute Chancen auf den WM-Titel hat und dem Briten Zach Wajtknecht, der 49 Punkte auf seinem Konto hat. Der bisherige Führende in der Langbahn-Weltmeisterschaft, der Tscheche Josef Franc, enttäuschte auf der super präparierten Grasbahn in Südfrankreich. Er verfehlte das Last-Chance-Heat und wurde am Ende Zehnter.

Den größten Sprung nach vorne machte der Niederländer Dave Meijerink. Der 24-Jährige aus Schuinesloot, der sich schon bei den letzten Rennen stark verbessert zeigte, gelangte über Platz 2 im LC-Heat ins Finale und wurde hier Vierter hinter dem Briten Wajtknecht. Das ist auch seine Position in der WM-Wertung nach drei von sechs Grands Prix.

Lukas Fienhage vom AC Vechta zeigte sich in Marmande um einiges bissiger als beispielsweise zuletzt in Aduard. Der 23-Jährige hatte nach den Vorläufen schon drei Laufsiege auf seinem Konto, gewann auch das B-Finale, wurde im Finale aber nur Letzter.

Für Stephan Katt war das Flutlichtrennen ein gebrauchter Abend. Der Schleswig-Holsteiner konnte nur in seinem ersten Vorlauf mit einem Punkt etwas Zählbares mitbringen.

Ergebnisse Langbahn-GP Marmande (F):

1. Chris Harris (GB), 18 Vorlaufpunkte

2. Martin Smolinski (D), 17

3. Zach Wajtknecht (GB), 17

4. Dave Meijerink (NL), 15

5. Lukas Fienhage (D), 16

6. Jacob Bukhave (DK), 11

7. Hynek Stichauer (CZ), 10

8. Romano Hummel (NL), 11

9. Mika Meijer (NL), 8

10. Josef Franc (CZ), 8

11. Theo Pijper (NL), 5

12. Tero Aarnio (FIN), 5

13. Kenneth Kruse Hansen (DK), 5

14. Mathias Tresarrieu (F), 2

15. Stephan Katt (D), 1

16. Jordan Dubernard (F), 1.



LC-Finale: 1. Fienhage, 2. Meijerink, 3. Bukhave, 4. Stichauer, 5. Hummel

Finale: 1. Harris, 2. Smolinski, 3. Wajtknecht, 4. Meijerink, 5. Fienhage.

Langbahn-WM 2023 Stand nach 3 von 6 GP:

1. Chris Harris (GB) 52 Punkte

2. Martin Smolinski (D) 51

3. Zach Wajtknecht (GB) 49

4. Josef Franc (CZ) 39

5. Lukas Fienhage (D) 38

6. Jacob Bukhave (DK) 27

7. Hynek Stichauer (CZ) 26

8. Romano Hummel (NL) 25

9. Kenneth Kruse Hansen (DK) 22

10. Mika Meijer (NL) 20

11. Dave Meijerink (NL) 18

12. Gaetan Stella (F) 16

13. Theo Pijper (NL) 16

14. Stephan Katt (D) 11

15. Stanislaw Burza (PL) 10

16. Daniel Spiller (D) 5

17. Tero Aarnio (FIN) 4

18. Max Dilger (D) 4

19. Mathias Tresarrieu (F) 2

20. Jordan Dubernard (F) 0

21. Jörg Tebbe (D) 0