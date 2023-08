Nach Horrorcrash: So geht es Lukas Fienhage & Bukhave

Es war der Schreckmoment im Langbahn-GP in Scheeßel: Lukas Fienhage stürzte auf der Geraden und Jacob Bukhave krachte Vollgas in seine Maschine. SPEEDWEEK.com berichtet, wie es den Gestürzten geht.

In der letzten Runde des Last-Chance-Heats im vierten Grand Prix zur Langbahn-Weltmeisterschaft in Scheeßel führte Martin Smolinski vor Stephan Katt. Lukas Fienhage fuhr hinter Katt und bekam ordentlich Dreck von ihm ab, was zum böse aussehenden Sturz führte.

«Ich habe so ab Dreiviertel der Kurve nichts mehr gesehen und konnte wegen der Rillen auch die Hand nicht vom Lenker nehmen, um eine Abreisscheibe abzuziehen», schilderte Fienhage gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ich habe mich dann am Kurvenausgang verschätzt, das letzte Feld der Airfences erwischt und bin in die Bande gefahren, wo ich die Kontrolle über den Lenker verloren habe.»

Fienhage kam zu Sturz, Jacob Bukhave krachte mit Vollgas in dessen Maschine und überschlug sich fürchterlich. Für den Norddeutschen als auch für den Dänen endete das Rennen nach langer Behandlung auf der Bahn im Krankenhaus.

Fienhage konnte dieses am Montagabend wieder verlassen, bezüglich Verletzungen hatte er viel Glück. «Ich habe am Wirbelfortsatz im Rücken einen Bruch und bin aktuell außer Gefecht», erzählte der 23-jährige Weltmeister von 2020, der seine Teilnahme an den Race-Days in Berghaupten sowie dem Langbahn-GP in Morizes abgesagt hat. «Ich habe vom Arzt ein Sportverbot und man muss das Ganze jetzt von Tag zu Tag und von Woche zu Woche sehen. Doof, dass das jetzt in der entscheidenden Phase der Saison passiert ist.»

Bukhave hat seine Teilnahme an den Grasbahnrennen an diesem Wochenende in Uithuizen, Staphorst und Berghaupten abgesagt. «Mir geht es gut, ich hatte Glück bei diesem Unfall», hielt der WM-Siebte fest. «Nichts ist kaputt, aber mein Körper ist sehr mitgenommen. Ein paar Tage Ruhe und dann sollte ich wieder in Ordnung sein.»

Ergebnisse Langbahn-GP Scheeßel/D:

1. Kenneth Kruse Hansen (DK), 20 Vorlaufpunkte

2. Chris Harris (GB), 17

3. Martin Smolinski (D), 15

4. Erik Riss (D), 18

5. Stephan Katt (D), 13

6. Jacob Bukhave (DK), 11

7. Romano Hummel (NL), 8

8. Lukas Fienhage (D), 12

9. Theo Pijper (NL), 8

10. Mika Meijer (NL), 7

11. Dave Meijerink (NL), 7

12. Zach Wajtknecht (GB), 5

13. Hynek Stichauer (CZ), 5

14. Josef Franc (CZ), 3

15. Jörg Tebbe (D), 1

16. Tero Aarnio (FIN), 0

17. Fabian Wachs (D), 0

WM Stand nach 4 von 6 Rennen:

1. Chris Harris (GB), 71 Punkte

2. Martin Smolinski (D), 68

3. Zach Wajtknecht (GB), 53

4. Lukas Fienhage (D), 47

5. Kenneth Kruse Hansen (DK), 43

6. Josef Franc (CZ), 41

7. Jacob Bukhave (DK), 38

8. Romano Hummel (NL), 35

9. Hynek Stichauer (CZ), 29

10. Mika Meijer (NL), 27

11. Stephan Katt (D), 24

12. Theo Pijper (NL), 24

13. Dave Meijerink (NL), 23

14. Gaetan Stella (F), 16

15. Erik Riss (D), 15

16. Stanislaw Burza (PL), 10

17. Daniel Spiller (D), 5

18. Tero Aarnio (FIN), 4

19. Max Dilger (D), 4

20. Mathias Tresarrieu (F), 2

21. Jörg Tebbe (D), 1

22. Fabian Wachs (D), 0

23. Jordan Dubernard (F), 0