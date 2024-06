GP-Challenge: Riss und Spiller ziehen in WM 2025 ein

Mit Erik Riss und Daniel Spiller haben sich zwei von vier deutschen Teilnehmern im GP-Challenge durchgesetzt und damit ihr Ticket für die Langbahn-Weltmeisterschaft 2025 in der Tasche.

Bei der Langbahn-Weltmeisterschaft 2024 ist zwar erst ein Rennen gefahren, doch nach dem GP-Challenge in Mühldorf stehen die ersten fünf WM-Teilnehmer für nächstes Jahr bereits fest. Erfreulicherweise darf vermeldet werden, dass sich mit Erik Riss und Daniel Spiller gleich zwei Deutsche durchsetzen konnten.

Riss, ursprünglich als Reservist aufgeboten, rutschte bei Veröffentlichung des endgültigen Line-ups ins Feld und nutzte die sich bietende Chance. Mit einem Laufsieg kam der Schwabe gut ins Rennen, wurde im zweiten Durchgang aber Letzter: «Ich hatte Zündungsprobleme und der Motor somit keine Leistung. Danach haben wir die Zündung getauscht und es lief wieder.»

Riss zeigte sich unbeeindruckt und fuhr mit funktionierender Zündung in seinen verbleibenden Vorläufen drei weitere Siege ein, mit denen er eine Top-Fünf-Platzierung und damit das WM-Ticket für 2025 fast schon in der Tasche hatte. Mit dem Sieg im Halbfinale fixierte der 28-Jährige seine Rückkehr in den Langbahn-GP.

«Ich habe mein Saisonziel auf der Langbahn für dieses Jahr erreicht und bin sehr froh, dass ich noch ins Feld reingerutscht bin», erzählte der zweifache Champion SPEEDWEEK.com. «Ich wollte mich nicht nur qualifizieren, sondern das Ding gewinnen. Diesen Anspruch habe ich an mich selbst. Vor heimischem Publikum zu gewinnen, macht besonderen Spaß.»

Hinter Riss qualifizierten sich die Briten Zach Wajtknecht und Chris Harris sowie der Däne Kenneth Kruse Hansen mit jeweils über 20 Punkten, während es um den fünften und letzten Qualifikationsplatz deutlich spannender zuging.

Nach Abschluss der Vorläufe lag Stephan Katt auf dem fünften Rang, hinter ihm waren Dave Meijerink, Jan Macek, Jessen Mustonen, Daniel Spiller und Henry van der Steen mit je zwölf Zählern punktgleich in Lauerstellung. Während Katt in seinem Halbfinale Letzter wurde und damit aus den Top-Fünf rutschte, konnten Spiller und van der Steen jeweils zwei Punkte schreiben und lagen mit 14 Zählern zusammen auf dem fünften Rang. Da Spiller drei zweite Plätze vorzuweisen hatte und der Niederländer nur zwei, lag der Bayer vor van der Steen und zog damit in die WM 2025 ein.

Henry van der Steen ist als Sechster zunächst ausgeschieden, darf aber darauf hoffen, als Nachrücker in die WM zu kommen, wenn sich Wajtknecht, Hansen oder Harris über die laufende Langbahn-WM für 2025 qualifizieren. Schafft es das Trio komplett, würde sogar Katt noch nachrücken.

Ergebnisse Langbahn-GP-Challenge Mühldorf/D:



Qualifiziert für den Grand Prix 2025:

1. Erik Riss (D), 24 Punkte

2. Zach Wajtknecht (GB), 26

3. Kenneth Kruse Hansen (DK), 21

4. Chris Harris (GB), 23

5. Daniel Spiller (D), 14

Ausgeschieden:

6. Henry van der Steen (NL), 14

7. Dave Meijerink (NL), 13

8. Stephan Katt (D), 13

9. Jesse Mustonen (FIN), 13

10. Jan Macek (CZ), 12

11. Hynek Stichauer (CZ), 11

12. Mathias Tresarrieu (F), 9

13. Mika Meijer (NL), 7

14. Max Dilger (D), 7

15. Jacob Bukhave (NL), 7

16. Henri Ahlbom (FIN), 6

17. Jordan Dubernard (F), 4

18. Andrew Appleton (GB), 2

19. Nigel Hummel (NL), 2

20. Thomas Valladon (F), 1

21. Julian Bielmeier (D), 1

22. Mario Niedermeier (D), 0



Finale: 1. Erik Riss, 2. Zach Wajtknecht, 3. Kenneth Kruse Hansen, 4. Chris Harris, 5. Daniel Spiller

Int. Lizenz Seitenwagen:

1. Markus Venus/Markus Eibl (D), 20 Punkte

2. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 15

3. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 14

4. Imanuel Schramm/Patrick Löffler (D), 9

5. Karl Keil/Hermann Bacher (D), 7

6. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 6

7. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 3

8. Andreas Horn/Desiree Holstein (D), 1

Nationale Lizenz Solo:

1. Dominik Werkstetter, 15 Punkte

2. Louis Tebbe, 11

3. Dennis Helfer, 9

4. Morris San Millan, 5

5. Sebastian Trapp, 3

6. Magnus Czekely, 2