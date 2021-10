Pons Racing 2022 mit Jordi Torres und Mattia Casadei

Das Pons Racing 40 Team hat für 2022 das Engagement mit dem zweifachen MotoE-Champion Jordi Torres verlängert. Als Neuzugang im Team wird der diesjährige Weltcup-Sechste Mattia Casadei ebenfalls auf Titeljagd gehen.

Das Pons Racing 40 Team wird auch 2022 Bestandteil des MotoE-Weltcups sein. Das spanische Rennteam, das seit Beginn der Serie 2019 am Start ist, konnte mit Jordi Torres in den vergangenen beiden Jahren den Titelgewinn feiern. Diese Serie möchten beide Seiten 2022 fortsetzen, weshalb der 34-Jährige für eine dritte Saison bei Pons unterschrieben hat.

Für Torres war der Weltcup-Gewinn nicht der erste Triumph seiner Karriere. 2011 und 2012 gewann er die CEV-Moto2-Meisterschaft, ein Jahr später errang er beim Moto2-Rennen auf dem Sachsenring seinen ersten GP-Sieg. In diesem Jahr krönte er sich mit drei Podestplätzen und einem Sieg in Misano zum zweiten Mal in Folge zum MotoE-Weltcup-Gewinner.

2021 stand dem Spanier mit Jasper Iwema ein erfahrener Niederländer zur Seite. Dieser muss seinen Platz im nächsten Jahr jedoch räumen, denn das Team verpflichtete nun Mattia Casadei für 2022. Der Italiener debütierte 2019 im Team SIC58 Squadra Corse in der MotoE-Klasse und wurde damals Gesamtzehnter. Im Folgejahr verbesserte er sich auf den fünften Gesamtrang. 2021 stand Casadei in Le Mans und Misano als Zweiter sowie im zweiten Misano-Rennen als Dritter insgesamt drei Mal auf dem Podest und beendete die Saison als Sechster.

Casadai begann seine internationale Karriere 2015 im Red Bull MotoGP Rookies Cup. Als Ersatzpilot für den verletzten Lorenzo Dalla Porta erhielt der 22-Jährige beim «Emilia Romgna GP» in Misano außerdem die Chance, für das Italtrans Team in der Moto2-Klasse Erfahrungen zu sammeln. Der Italiener konnte das Rennen jedoch nicht beenden.

MotoE-Endstand (nach 7 Rennen)

1. Torres 100 Punkte. 2. Aegerter 93. 3. Ferrari 86. 4. Granado 84. 5. Alessandro Zaccone (I), 80. 6. Casadei 79. 7. Pons 73. 8. Tulovic 62. 9. Aldeguer 51. 10. Hernandez 47. 11. Okubo 45. 12. Zannoni 44. 13. Perolari 31. 14. Mantovani 29. 15. Herrera 27. 16. Cardelus 21. 17. Iwema 13. 18. Andre Pires (P), 12. 19. Stefano Valtulini (I), 1.