MotoE, Lauf 1: Casadei siegt, Garzo ist Weltmeister!

Beim vorletzten MotoE-Lauf in Misano setzte sich Mattia Casadei gegen die Konkurrenz durch. Alessandro Zaccone und Eric Granado komplettierten das Podest. Hector Garzó sicherte sich mit Platz 4 den MotoE-Titel.

Vier Piloten reisten mit Chancen auf den MotoE-Titel nach Misano: Die beste Ausgangslage hatte Hector Garzó, der mit einem 38-Punkte-Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Mattia Casadei ins Misano-Wochenende startete. Auch Kevin Zannoni und Oscar Gutierrez hatten zumindest auf dem Papier noch Chancen auf den Gesamtsieg, wobei dem Italiener 44 Punkte und dem Spanier 49 Punkte auf Garzó fehlten.

Garzó, der vier der letzten sechs Rennen für sich entscheiden konnte, qualifizierte sich allerdings nur für den achten Startplatz. Die Pole sicherte sich Casadei vor Eric Granado, Jordi Torres, Alessandro Zaccone, Zannoni, Gutierrez und Nicholas Spinelli. Garzós Dynavolt-IntactGP-Teamkollege Lukas Tulovic und Felo-Gresini-Fahrer Matteo Ferrari komplettierten die Top-10 vor Massimo Roccoli, Andrea Mantovani, Kevin Manfredi, Miquel Pons, Alessio Finello, Maria Herrera, Chaz Davies und Armando Pontone.

Acht Runden mussten die MotoE-Teilnehmer auf dem 4,226 km langen Misano-Rundkurs absolvieren, und bei jedem Umlauf zehn Rechts- und sechs Linkskurven absolvieren. Das Rennen startete bei 28 Grad Celsius Aussen- und 38 Grad Asphalttemperatur.

Casadei zog beim Start in Führung, dahinter reihte sich Zannoni ein, danach folgte Granado vor Zaccone, Torres und Garzó. Tulovic, der von Startplatz 9 losgefahren war, war nach der ersten Runde auf der achten Position unterwegs. Roccoli stürzte in der zweiten Runde, während Zannoni Casadei angriff. Garzó zog in der ersten Kurve der dritten Runde an Torres vorbei auf Position 5, kurz darauf schnappte sich Zannoni die Führung in der achten Kurve.

Auch zur Rennhälfte führte Zannoni das Feld vor Casadei an, Zaccone, Granado und Garzo komplettierten zu diesem Zeitpunkt die Top-5 vor Torre3s, Ferrari, Tulovic, Gutierrez und Spinelli. In der zweitletzten Runde legte Casadei nochmals zu. Der 25-jährige Italiener musste genauso auf die Streckengrenzen achten wie sein Vordermann Zannoni.

Kurz vor dem letzten Umlauf stürzte Zannoni in der 16. Kurve, womit Casadei wieder die Führung übernahm. Durch den Sturz rückte auch Garzo eine Position nach vorne, er sicherte sich in der letzten Runde noch einen Positionsgewinn und durfte sich am Ende über den Titelgewinn freuen.

Ergebnisse MotoE Misano, Rennen 1 (7. September):

1. Mattia Casadei (I), 8 Runden in 13:24,775 min

2. Alessandro Zaccone (I), +0,168 sec

3. Eric Granado (BRA), +1,125

4. Hector Garzó (E), +1,401

5. Jordi Torres (E), +1,551

6. Matteo Ferrari (I), +2,868

7. Lukas Tulovic (D), +3,546

8. Oscar Gutierrez (E), +4,217

9. Nicholas Spinelli (I), +6,704

10. Andrea Mantovani (I), +9,087

11. Miquel Pons (E), +11,625

12. Alessio Finello (I), +12,517

13. Kevin Manfredi (I), +12,856

14. Maria Herrera (E), +12,984

15. Chaz Davies (GB), +22,973

16. Armando Pontone (I), 23,376

Out

Massimo Roccoli (I), Crash

Kevin Zannoni (I), Crash

WM-Stand nach 15 von 16 Rennen:

1. Hector Garzó 237 Punkte. 2. Mattia Casadei, 211. 3. Oscar Gutierrez, 183. 4. Kevin Zannoni, 180. 5. Alessandro Zaccone, 171. 6. Nicholas Spinelli, 144. 7. Jordi Torres, 139. 8. Matteo Ferrari, 122. 9. Lukas Tulovic, 111. 10. Andrea Mantovani, 106. 11. Eric Granado, 96. 12. Miquel Pons, 88. 13. Roccoli, 88. 14. Alessio Finello, 66. 15. Kevin Manfredi, 54. 16. Maria Herrera, 40. 17. Chaz Davies, 34. 18. Armando Pontone, 23.