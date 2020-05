Moto2 und Moto3: Keine privaten Tests im Jahr 2020

Spielberg: Für KTM beginnt der Testalltag bereits heute in der Steiermark

Die GP-Fahrer der Klassen Moto3 und Moto2 sind zuletzt beim WM-Lauf in Doha am 8. März auf ihren Rennmaschinen gesessen. Und daran wird sich bis 15. Juli nichts ändern.

Während sich heute nach 86 Tagen des Stillstands in Spielberg/Österreich erstmals wieder MotoGP-Werksmaschinen im Renntempi bewegen und das Red Bull KTM-Factory-Team mit Pol Espargaró und Dani Pedrosa testet und Ducati mit dem Superbike-Werksteam morgen in Misano auf die Rennstrecke geht, müssen die GP-Piloten aus den Klassen Moto3 und Moto2 bis Jerez am 15. Juli warten, ehe die Maschinen von Kalex, Speed-up, NTS und MV Agusta mit den 140 PS starken 765-ccm-Dreizylinder-Einheitsmotoren wieder über eine Rennstrecke gescheucht werden dürfen.

«Gestern haben wir die Mitteilung bekommen, dass im Jahr 2020 in den beiden WM-Klassen keine privaten Testfahrten mehr erlaubt sind», berichtet Liqui Moly IntactGP-Teamprinzipal Jürgen Lingg.

Zur Erinnerung: In der Moto2- und Moto3-Klasse fand immerhin von 6. bis 8. März noch der Katar-GP statt.

Beim Mittwoch-Test in Jerez (zwei Tage vor dem ersten offiziellen GP-Training) werden dann am 15. Juli jeweils zwei Sessions für alle drei Klassen ausgetragen. Die MotoGP werden bei der «track time» sicher bevorzugt.

«Aber zwei oder drei Sessions, das ist besser als gar nichts», seufzte Lingg, der die ganze Übersee-Fracht von Lleida/Spanien nach Memmingen bringen ließ, um das Material optimal auf die restliche Saison vorzubereiten und vor Juli womöglich private Testfahrten mit Tom Lüthi und Marcel Schrötter (zum Beispiel in Hockenheim) abzuwickeln.

Ursprünglich waren den Teams der Kategorien Moto2 und Moto3 für die Zeit von Valencia-Finale 2019 bis zum Saisonfinale 2020 sieben private Testtage zugestanden. Einige davon sind im November und Februar bereits verbraucht worden. Die restlichen Tagen verfallen jetzt, um den Teams beim Kostensparen zu helfen.

Übrigens: Die Hersteller dürfen in den zwei kleinen WM-Klassen keine Testteams betreiben. In der Moto2 war das nur 2018 für die Entwicklung der neuen Bikes mit den neuen Triumph-Motoren erlaubt.

Der aktuelle GP-Kalender 2020 ist mit Vorsicht zu genießen, weil dauernd die Reisebeschränkungen und sonstige Verordnungen (Versammlungsverbote usw.) geändert und gelockert werden können. Anderseits können jederzeit bei einer zweiten Welle in manchen Ländern wieder strengere Maßnahmen verhängt werden.

Fakt ist: Die Übersee-Tournee wird ab 4. Oktober nicht wie geplant stattfinden. Die Events in Japan und Australien stehen wegen der Pandemie auf sehr wackligen Beinen.

WM-Stand Moto2 (nach 1 Rennen):

1. Nagashima, Kalex, 25 Punkte.

2. Baldassarri, Kalex, 20

3. Bastianini, Kalex, 16.

4. Roberts, Kalex, 13

5. Gardner, Kalex, 11.

6. Navarro, Speed Up, 10.

7. Schrötter, Kalex, 9

8. Canet, Speed Up 8

9. Vierge, Kalex, 7

10. Lüthi, Kalex, Kalex, 6

11. Bendsneyder, NTS, 5

12. Bezzecchi, Kalex, 4

13. Di Giannantonio, Speed Up, 3

14. Dixon, Kalex, 2

15. Manzi, MV Agusta, 1

WM-Stand Moto3 (nach 1 Rennen)

1. Arenas, KTM, 25 Punkte

2. McPhee, Honda, 20

3. Ogura, Honda, 16

4. Masia, Honda, 13

5. Suzuki, Honda, 11.

6. Rodrigo, Honda, 10

7. Alcoba, Honda, 9

8. Salac, Honda. 8

9. Foggia, Honda, 7

10. Raul Fernandez, KTM, 6

11. Sergio Garcia, Honda, 5

12. Deniz Öncü, KTM, 4

13. Lopez, Husqvarna., 3

14. Toba, KTM, 2

15. Arbolino, Honda, 1

Der provisorische Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez 1

26. Juli: Jerez 2

9. August: Brünn

16. August: Spielberg 1

23. August: Spielberg 2

Bei den folgenden Rennen in Europa werden nach Möglichkeit zwei Events durchgeführt. Zum Beispiel in Misano, Aragón und Valencia.

13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Texas/USA

22. November: Las Termas

29. November: Valencia/E

Ohne neues Datum:

Jerez/E, Le Mans/F, Mugello/I, Barcelona/E, Silverstone/GB

Ersatzlos gestrichen:

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN