Moto2-Erlebnis für GP-Fans auf dem Red Bull Ring

Die Fuhrpark-Familie am Red Bull Ring hat wieder Zuwachs bekommen: Fünf reinrassige Moto2-Bikes aus der KTM-Schmiede in Oberösterreich garantieren in Spielberg ein einzigartiges Fahrerlebnis.

MotoGP-Helden wie Marc Márquez, Alex Márquez oder Pol Espargaró teilen einen Erfolg auf ihrer Karriereleiter: Sie haben sich auf dem Weg an die Spitze der Motorrad-WM auch zum Moto2-Champion gekrönt. Die zweitgrösste WM-Kategorie ist das Sprungbrett für die Königsklasse schlechthin.

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie sich die 130 PS starken Bikes anfühlen, hat nun in Spielberg die Chance, ein Moto2-Bike auf dem Red Bull Ring zu bewegen. Denn zum Fuhrpark der Österreicher gehören nun auch fünf reinrassige Moto2-Maschinen aus der KTM-Schmiede in Oberösterreich.

Mit den bis zu 290 km/h schnellen Bikes können die Zweirad-Fans auf dem Red Bull Ring pures Rennfeeling erleben, ab Juni stehen die Moto2-Motorräder für die fans bereit. Auf der offiziellen Website des Projekts Spielberg gibt es alle weiteren Informationen zu den Buchungsvarianten und Terminen. Dort gibt es auch Informationen zu anderen Fahrerlebnis-Angeboten. Wer zusätzliche Fragen hat, kann sich per E-Mail an fahrerlebnisse@projekt-spielberg.com wenden

Die Teilnehmer werden bei ihrem Moto2-Abenteuer natürlich von erfahrenen Instruktoren unterstützt. Den Fahrspass und die Fahrsicherheit gleichermassen zu steigern lautet dabei stets die Devise. Dabei geht es um die richtige Kurventechnik, Blicktechnik, richtiges Bremsen, Einlenken, Beschleunigen und das richtige Einschätzen der Situation auf jedem Zentimeter der 4,318 km langen Rennstrecke.

Fahrerlebnis KTM Moto2 Rennbike

Preis: Ab 190 Euro

Motor: 4-Zylinder Reihen-Motor, Viertakter, wassergekühlt, DOHC

Leistung: 130 PS

Hubraum: 600 ccm

Top-Speed: 290 km/h

Gewicht: 144 kg