Aron Canet: «Ich kann um Siege kämpfen»

Aron Canet hat sich für die Saison 2021 viel vorgenommen. Der 21-jährige Spanier will in seinem zweiten Moto2-Jahr Siege einfahren. Vor dem Saisonstart gibt sich er Rookie des Jahres 2020 zuversichtlich.

2019 beendete Aron Canet die Moto3-WM auf dem zweiten Tabellenplatz, danach stieg der junge Spanier in die Moto2 auf, wo er sich den Titel «Rookie of the Year» sicherte. Und das, obwohl er drei der 15 WM-Läufe der Mittelgewichtsklasse verpasste. Das lag einerseits an seinem Sturz im Warm-up in Le Mans, der die Amputation eines Gliedes seines kleinen Fingers zur Folge hatte. Andererseits hatte er im September 2020 auch eine «arm pump»-OP.

Obwohl er es auch deshalb noch nicht aufs Moto2-Podest geschafft hat, sind die Ziele von Canet für 2021 ehrgeizig. Der 21-Jährige glaubt fest daran, Siege einfahren und sogar um den WM-Titel mitkämpfen zu können. «Ich werde in diesem Jahr ganz anders in die Saison starten», verspricht er im «MotoGP.com»-Interview. «Ich habe nun eine ganz andere Einstellung. Das ist nun mein zweites Jahr, ich habe etwas Erfahrung und ich denke, wir können anfangen, an der Spitze mitzukämpfen, genauso wie wir es in der Moto3 gemacht haben.»

«Natürlich müssen wir hart arbeiten, und ich muss mein Bestes geben, aber ich denke, ich kann in diesem Jahr um Siege kämpfen. Und zum Ende des Jahres werden wir dann sehen, ob es auch möglich ist, beim Fight um den Titel ein Wörtchen mitreden zu können», gibt sich Canet zuversichtlich.

Er weiss, wo er zulegen muss. «Ein Bereich, in dem ich mich verbessern will, ist das Qualifying», analysiert er selbstkritisch. «Die Reifen in der Moto2 unterscheiden sich ganz klar von jenen in der Moto3. Im vergangenen Jahr habe ich diesbezüglich viel gelernt. Deshalb versuche ich, das zu verbessern. Meine Stärke ist mein Rhythmus im Rennen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in Aragón in der Moto3 nur deswegen gewonnen habe. Deshalb werde ich versuchen, diesen auch in diesem Jahr in der Moto2 zu finden.»