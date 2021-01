Tony Arbolino: Muskelaufbau für die Moto2

Vor seinem ersten Moto2-Jahr konzentriert sich Tony Arbolino ganz auf sein Fitness-Training, das durch die Corona-Restriktionen erschwert wird. Der Italiener verrät, wie er sich auf die Saison 2021 vorbereitet.

Fünf Mal stand Tony Arbolino in der Moto3-Saison 2020 auf dem Podest, aber nur einmal als Sieger: Im zweitletzten Rennen des vergangenen Jahres in Valencia holte er sich auf der Honda des Rivacold Snipers Team den dritten Sieg seiner noch jungen GP-Karriere, die WM 2020 schloss er als Gesamtzweiter hinter KTM-Pilot Albert Arenas ab.

In diesem Jahr tritt der 20-jährige Italiener für das Liqui Moly Intact GP Team in der Moto2-WM an und um sich möglichst gut auf das neue Kapitel seiner Laufbahn vorzubereiten, konzentriert er sich ganz auf den Muskelaufbau, wie er im «MotoGP.com»-Interview erzählte. Nachdem er in Cartagena und Almeria auf einer Triumph 675 ausgerückt war, schilderte er: «Ich versuche schlicht, meine Fitness täglich zu verbessern.»

«Das ist wegen der Corona-Einschränkungen nicht so einfach, weil die Fitnesscenter geschlossen sind. Aber ich versuche natürlich dennoch, in dieser Situation so gut es möglich zu trainieren. Ich will etwas mehr Muskeln aufbauen, um für die Moto2 bereit zu sein, denn mein erster Eindruck von den grossen Bikes ist, dass deren Gewicht schwer zu handhaben ist. Deshalb muss ich in diesem Bereich zulegen», erklärte Arbolino.

Nur so könne er bestens vorbereitet in seine erste Saison in der Mittelgewichtsklasse starten, für die er sich viel vorgenommen hat. «Ich freue mich, dass ich in Spanien bei Sonnenschein trainieren kann und ich hoffe, dass mir die gute Vorbereitung eine perfekte Rookie-Saison ermöglicht», betonte der Aufsteiger aus Garbagnate Milanese.