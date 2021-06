Marcel Schrötter: «Will konstant in den Top-10 sein»

Für Marcel Schrötter aus dem Liqui Moly Intact GP-Team war Katalonien lange Zeit die Wahlheimat. Deshalb freut er sich besonders auf den Catalunya-GP.

Von Mugello in Italien reiste der GP-Zirkus in dieser Woche weiter zum Circuit de Catalunya - Barcelona und zum GP von Katalonien direkt weiter. Marcel Schrötter (seit Spielberg 2020 nicht auf dem Podest) und Tony Arbolino (2020 zwei Siege in der Moto3-WM) aus dem Liqui Moly IntactGP-Team trafen als WM-Siebter und WM-Zehnter in die spanische Metropole.

Mit den Plätzen 5 und 7 in Mugello stellten beide Kalex-Piloten abermals ihren Aufwärtstrend unter Beweis. An dieser Performance wollen Marcel Schrötter und Tony Arbolino an kommenden Wochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nahtlos anknüpfen.

Für Marcel Schrötter galt die Piste in Montmeló viele Jahre als seine zweiter Heim-GP, denn er wohnte gemeeinsam mit Kumpel Jonas Folger ein Stück nördlich in der Nähe von Girona. Die Motivation, auf die 4,6 Kilometer lange Strecke zurückzukehren, ist daher umso größer. Zumal der 28-Jährige beim Katalonien GP sein 150. Rennen in der Moto2-Klasse bestreiten wird.

Auf Rookie Tony Arbolino wartet das siebte Moto2-Rennen seiner Karriere. 27 Punkte, der zehnte WM-Rang und ein vierter sowie ein siebter Platz in den letzten zwei Rennen bilden keine schlechte Bilanz. An diesem Wochenende soll seine Leistungskurve genauso weiter nach oben gehen.

Marcel Schrötter, WM-Siebter mit 41 Punkten

«Es ist schwer, nach der Tragödie von Mugello weiterzumachen, aber es muss weitergehen. Trotzdem ist es nicht leicht, denn egal wo man sich in den sozialen Medien bewegt, man sieht die Bilder und Erinnerungsvideos von Jason und das nimmt einen mit.»

«Es ist wichtig, dass wir uns jetzt auf unsere Aufgabe konzentrieren», ergänzte der Bayer. «Ich freue mich auf das Wochenende in Barcelona, denn die Strecke ist wirklich cool und hat ein besonderes Flair. Ich fahre sehr gern hier, und Barcelona ist im Grunde ja auch meine zweite Heimat. Ich komme immer gern zurück und bin super motiviert, die gute Arbeit fortzusetzen, die wir in Le Mans und Mugello in die richtige Richtung gelenkt haben. Beide Wochenenden waren insgesamt recht gut, da wir immer einen Schritt vorwärts gemacht haben. Das Wochenende in Mugello, wo man spürte, dass wir konkurrenzfähig sind, tut immer gut. Darauf wollen wir aufbauen und uns konstant in den Top-10 zu behaupten.»

Tony Arbolino, WM-Zehnter, mit 27 Punkten

«Wir müssen nach den letzten Tagen, die für alle schwer waren, gestärkt zurückkommen. Ich bin super motiviert, ein weiteres gutes Wochenende zu absolvieren, vor allem, weil wir von Le Mans zu Mugello schon einen wirklich guten Schritt nach vorne gemacht haben. Und zwar vom Bike er und was meinen persönlichen Fahrstil und mein Gefühl betrifft. Dieser Fortschritt motiviert mich enorm und macht begierig, ein starkes Ergebnis zu erzielen. Ich möchte das mehr als alles andere, also müssen wir uns konzentrieren und ab dem FP1 am Freitag hart arbeiten.»