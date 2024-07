Moto2-WM-Leader Sergio Garcia würde nicht zögern 26.07.2024 - 13:00 Von Waldemar Da Rin

© Da Rin Ein Sinnbild: Sergio Garcia vor seinem Teamkollegen Ai Ogura

Fünfmal stand Sergio Garcia in den ersten neun Moto2-Rennen dieser Saison auf dem Podium und führt in der Sommerpause die WM an. Im Interview mit SPEEDWEEK.com sprach er über seine Stärke und Zukunft.