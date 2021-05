Kopfverletzungen: Jason Dupasquier im Operationssaal

Die Befürchtungen nach dem Sturz von Jason Dupasquier im Qualifying 2 von Mugello haben sich bewahrheitet. Er hat schwere Kopfverletzungen erlitten.

Noch immer sind im Paddock und im Media Centre beim GP von Italien in Mugello keine konkreten Informationen zum Gesundheitszustand des 19-jährigen Schweizers Jason Dupasquier aus dem sächsischen CarXpert-PrüstelGP-Team eingetroffen.

Doch nach einer Kontaktaufnahme mit dem medizinischen Personal im Krankenhaus in Florenz meldete Eugenio Giani auf Twitter, der Präsident der Region Toskana, der 19-jährige Schweizer befinde sich inzwischen im Operationssaaal der neurologischen Abteilung; es werde ein neurologischer Eingriff vorbereitet, das Ärzteteam im Krankenhaus habe die Situation unter Kontrolle.

Aber der Tweet wurde rasch wieder gelöscht. Danach wurde gemeldet, Jason Dupasquier sei in die Neurologische Spezialklinik Vareggi eingeliefert worden. Das sind beunruhigende Nachrichten, von «unter Kontrolle» ist jetzt nichts mehr zu hören.

Der offizielle MotoGP-Arzt Dr. Ángel Charte hatte nach dem Q2 berichtet, Dupasquier sei nach seinem Sturz vom Motorrad des nachfolgenden Ayumu Sasaki am Kopf getroffen worden.

Der Schweizer aus dem CarXpert-PrüstelGP Team lag in der WM vor dem Mugello-GP an zehnter Stelle. Bestes Saisonergebnis: Rang 7 in Jerez.